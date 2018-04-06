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6 апреля, источник: Газета.Ру

22 исключения: российским атлетам разрешили допинг

22 российских спортсмена получили право использовать в лечебных целях препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Запрос еще 76 атлетов из России был отклонен.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что в 2017 году 98 российских атлетов обратились с запросами о терапевтических исключениях. Лишь 33 из них были переданы на рассмотрение, остальные либо не соответствовали по форме, либо там не требовались исключения. Одобрены были 22 обращения, в десяти случаях последовал отказ по неназванным причинам. И еще одно заключение остается на рассмотрении.

Для чего они нужны?

Терапевтическое исключение позволяет атлетам употреблять запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препараты. Разрешение выдается только в том случае, если здоровье спортсмена существенно ухудшится без применения этих средств, а дозировки медикаментов не оказывают существенного влияния на спортивные результаты. Сами разрешения выдают национальные антидопинговые агентства.

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Всемирное антидопинговое агентство имеет право на пересмотр всех выданных разрешений. Исключения могут быть выданы задним числом, если спортсмену необходима экстренная помощь в связи с резким ухудшением состояния здоровья. В таком случае медицинский персонал может использовать запрещенный антидопинговым кодексом препарат, после чего спортсмен будет обязан оформить на него разрешение.

Российские спортсмены получают терапевтические исключения в Англии. Работу с просьбами россиян разрешить употребление лекарств ведет UKAD — Антидопинговое агентство Великобритании.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано WADA не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу еще в 2015 году и до сих пор не восстановлено в правах. Для возвращения лицензии ему необходимо признать доклады Ричарда Макларена о допинге в России, а также предоставить допуск к московской антидопинговой лаборатории. Но перемен в статусе РУСАДА в ближайшее время ждать не стоит. По словам Юрия Гануса, российское антидопинговое агентство не намерено соглашаться с выводами канадского юриста.

Кто их применяет?

Списки спортсменов, получивших терапевтические исключения, официально не публикуются — это врачебная тайна, не подлежащая разглашению. Но некоторые имена все же известны: год назад хакерской группой Fancy Bear удалось взломать базу данных WADA. В опубликованном списка оказались знаменитые американские теннисистки сестры Уильямс. Серена употребляла оксикодон и гидроморфон в 2010, 2014 и 2015 годах с одобрения WADA. Винус был разрешен прием преднизона и формотерола в период с 2010 по 2013 год.

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Терапевтические исключения не обошли и норвежскую лыжную команду. По данным Fancy Bear, 70% членов норвежской сборной по лыжным гонкам являются астматиками и имеют терапевтические исключения на употребление запрещенных препаратов. А на Олимпиаду в Пхенчхане-2018 норвежцы привезли с собой 6000 препаратов от астмы.

Запрещенные вещества применяют и российские спортсмены. Правда, без разрешения.

В ходе Игр в допинг-пробе бобслеистки Надежды Сергеевой был обнаружен запрещенный сердечный препарат триметазидин.

Выяснилось, что это халатность со стороны спортсменки, и ей следовало получить на него терапевтическое исключение. Сергеева была дисквалифицирована.

Нарушил антидопинговые правила в том же Пхенчхане и керлингист Александр Крушельницкий. В его анализах выявили следы мельдония, запрещенного в 2015 году. В результате спортсмен вместе с партнером по команде и супругой Анастасией Брызгаловой были лишены бронзовой медали в дабл-миксте.

В России все здоровы

В 2017 году российским спортсменам были выданы 22 терапевтических исключения, а в 2016-м — всего 15. Национальные агентства других ведущих спортивных стран используют эти возможности гораздо активнее. Наибольшее количество терапевтических исключений получают атлеты из США и Италии. За 2016 год их представители получили 770 разрешений на использование запрещенных средств.

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Такое малое количество разрешений, выданных российским спортсменам, объясняется слабостью администраторов, которые занимаются обслуживанием клубов и команд, и плохой информированностью самих спортсменов о такой возможности.

Бывший глава РУСАДА Рамил Хабриев также предполагал, что причиной малого количества заявок от российских спортсменов могут быть сложности при подготовке документов.

Но в ближайшее время ситуация может измениться.

«В направлении работы с документами ведется большая работа, это одно из направлений, на которое мы обращаем особое внимание. При этом в работе с документами мы вышли на новый, качественный уровень. Мы строго смотрим за тем, чтобы все было официально, — заявил ТАСС Ганус. — Также недавно сотрудники РУСАДА прошли специальное обучение в Финском антидопинговом агентстве по теме выдачи терапевтических исключений».

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