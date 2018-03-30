Мутко раскрыл тайну своего имени

Что за темная история была со сменой моего имени с Виктора на Виталий? Мне самому интересно. Специально я точно ничего не делал, хитрости тут никакой нет. Может, где-то в документах ошибка закралась — в свидетельстве о рождении или еще где. Я, как и вы, узнал об этом из прессы. А у родителей уже не спросить — их нет.

Виталий Мутко