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17:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Мутко раскрыл тайну своего имени

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал информацию о смене своего имени. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Источник: РИА "Новости"
Что за темная история была со сменой моего имени с Виктора на Виталий? Мне самому интересно. Специально я точно ничего не делал, хитрости тут никакой нет. Может, где-то в документах ошибка закралась — в свидетельстве о рождении или еще где. Я, как и вы, узнал об этом из прессы. А у родителей уже не спросить — их нет.
Виталий Мутко

Чиновник предположил, что мог получить это имя при рождении. «Когда я рос, для меня Виталий и Виктор были одним и тем же именем. Называли и Витей. Все документы у меня на Виталия», — добавил он.

В 2016 году «Советский спорт» выяснил, что Мутко сменил имя при окончании морского ПТУ. Издание отмечало, что при поступлении его звали Виктором, а когда он заканчивал учреждение, то взял имя Виталий. В декабре 2017-го газета снова опубликовала эту статью, после чего сведения из нее получили широкую огласку в прессе.

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