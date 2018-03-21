WADA хочет лишить Россию всех международных соревнований

«Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений. Мы будем делать все возможное, чтобы Россия их не получила. Но, как и при текущих правилах, полностью исключать получения Россией международных стартов в будущем нельзя», — заявил Тэйлор.