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01:00 (мск), источник: ТАСС

WADA рассмотрит вопрос восстановления в правах Российского антидопингового агентства

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 марта. /ТАСС/. Ежегодный симпозиум Всемирного антидопингового агентства (WADA) открывается в среду в швейцарской Лозанне. В повестке дня вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который может быть окончательно решен в мае на совете учредителей WADA.

Источник: РИА "Новости"

Симпозиум WADA пройдет в Лозанне в течение трех дней, уже 21 марта в повестке значится российский вопрос. Его обсуждение запланировано на 12:45 мск, для участия приглашен генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус. В заседании также примут участие эксперт из Литвы Ева Лукосьют-Станикуниене, которая отвечала за инспектирование РУСАДА, директор WADA по медицине и науке Ричард Баджетт, заместитель генерального директора WADA Роб Кёлер, исполнительный директор национального антидопингового агентства Великобритании Николь Сапстед, а также директор департамента разведки и расследований WADA Гюнтер Янгер.

На симпозиуме не будет принят окончательный вердикт относительно восстановления деятельности РУСАДА, решение должно быть вынесено на заседании совета учредителей WADA 17 мая в Монреале.

В опубликованном неделю назад заявлении WADA говорится, что «глава агентства Крейг Риди и генеральный директор Оливье Ниггли находятся в постоянном контакте с российскими властями, в том числе и с министром спорта, с целью рассмотрения и разрешения вопроса о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу».

РУСАДА представило чат-бот

В повестке дня ежегодного симпозиума WADA также обсуждение таких вопросов, как повышение качества антидопинговых программ, новые средства для продвижения чистого спорта, инвестирование в антидопинговые программы для защиты чистого спорта, цифровые технологии на защите чистого спорта. На вторую половину четверга и пятницу запланированы практические семинары. Симпозиум пройдет в центре конвенций Swiss Tech в Лозанне.

Во вторник на мероприятии, проводившемся Институтом национальных антидопинговых агентств (iNADO), РУСАДА представило свою новую разработку, с помощью которой спортсмены в течение 30 секунд смогут определить, содержатся ли в том или ином лекарственном препарате запрещенные вещества. Как рассказала первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, этим удобным информационным инструментом является чат-бот, который его авторы назвали Витой. Чат-бот РУСАДА могут использовать спортсмены, их родители, тренеры, врачи, а также все желающие уточнить какую-либо информацию по антидопингу.

В ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. При этом руководство WADA отмечало, что российская сторона достигла существенного прогресса в вопросе восстановления членства РУСАДА в международной организации. На данный момент тестирование российских спортсменов проводится с помощью национального антидопингового агентства Великобритании.

Всемирное антидопинговое агентство — международная независимая организация, финансируемая Международным олимпийским комитетом (МОК) и органами государственной власти стран мира, созданная для борьбы с допингом в спорте. WADA было создано по инициативе МОК в 1999 году в Лозанне, где состоялась первая всемирная конференция по допингу в спорте.

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