«Медиатор» оценил уровень вовлечения читателей спортивных медиа во время Игр в Пхенчхане

Во время крупных спортивных событий вовлеченность пользователей заметно меняется. В ходе исследования эксперты проанализировали данные 20 спортивных изданий, подключенных к «Медиатору».

В ходе анализа оказалось, что читатели стали больше прокручивать материалы до конца и чаще дочитывать их. Также пользователи во время Олимпиады просматривали в четыре раза больше спортивных заметок, чем до Игр.

При этом в среднем пользователи тратили на прочтение заметки на две секунды меньше. По мнению экспертов это связано с тем, что из-за возросшего количества материалов сами тексты стали короче, и на их прочтение требовалось меньше времени.