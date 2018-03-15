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12:12 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Медиатор» оценил уровень вовлечения читателей спортивных медиа во время Игр в Пхенчхане

Эксперты сервиса редакционной аналитики «Медиатор» узнали, как пользователи спортивных медиа следили за ходом Олимпийских игр в Пхенчхане.

Во время крупных спортивных событий вовлеченность пользователей заметно меняется. В ходе исследования эксперты проанализировали данные 20 спортивных изданий, подключенных к «Медиатору».

В ходе анализа оказалось, что читатели стали больше прокручивать материалы до конца и чаще дочитывать их. Также пользователи во время Олимпиады просматривали в четыре раза больше спортивных заметок, чем до Игр.

При этом в среднем пользователи тратили на прочтение заметки на две секунды меньше. По мнению экспертов это связано с тем, что из-за возросшего количества материалов сами тексты стали короче, и на их прочтение требовалось меньше времени.

Для оценки «олимпийских» показателей эксперты использовали данные, полученные в период с 7 по 27 февраля 2018 года. В качестве «контрольного» периода рассматривался отрезок с 1 сентября 2017 года по 6 февраля 2018 года.

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