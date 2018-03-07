«Советский спорт», Meet For Charity и Добро Mail.Ru приглашают на благотворительную встречу с Дмитрием Сенниковым

Принять участие просто: все, что нужно сделать — внести пожертвование в фонд Константина Хабенского. Специальный алгоритм определит случайного победителя, который и отправится на встречу со звездой, а подопечные фонда получат необходимую помощь!

«Советский спорт» выступает в качестве партнера акции и представляет вам возможность выиграть встречу с одной из звезд российского футбола — двукратным чемпионом России, многократным призёром чемпионата России, многократный обладатель Кубка и Суперкубка России Дмитрием Сенниковым.

Дмитрий активно участвует в благотворительной жизни и является членом попечительских советов нескольких фондов. Он выступает наставником и амбассадором российского футбола, тренируя мальчишек из неблагополучных семей, и дарит им прекрасную возможность стать не только профессиональными футболистами, но и целеустремленными людьми. На встрече с победителем аукциона Дмитрий с удовольствием готов поговорить о спорте и, конечно, перспективах российского футбола.

В числе других героев проекта: Алексей Кортнев — музыкант, актер театра и кино, телеведущий; Анастасия Задорожная — актриса кино и певица; Петр Плосков — продюсер и директор Настасьи Самбурской, Натальи Рудовой, Маши Миногаровой. Чтобы выиграть встречу со звездой, нужно сделать пожертвование в фонд, который поддерживает участник. По окончании розыгрыша специальный алгоритм определит победителя, который и пойдет на реальную встречу с героем. Одно пожертвование — это один шанс выиграть встречу. Чем больше благотворительных взносов сделает пользователь, тем больше у него шансов стать победителем.

Список звездных героев-участников проекта будет регулярно пополняться новыми именами. Благодаря этому поддержку смогут получить проекты из различных благотворительных организаций, являющихся проверенными фондами-партнерами сервиса Добро Mail.Ru.

Задача совместного проекта Meet For Charity и Добра Mail.Ru — дать пользователям новый инструмент, который позволяет получить удовольствие от общения с известными людьми и заодно сделать доброе дело. Пожертвование каждого участника будет направлено в фонд в режиме реального времени, а победителя определит не самая высокая ставка, а специальный алгоритм, созданный Добром Mail.Ru. Комиссия с пожертвований, сделанных на Добре Mail.Ru, не взимается.

*Meet For Charity — фандрайзинговый сервис — благотворительный аукцион встреч с представителями медиа, бизнеса, культуры, спорта и технологий. На счету Meet For Charity более 350 организованных встреч с селебрити и более 36 000 000 рублей, переданных на благотворительность: Meet For Charity сотрудничает с благотворительным фондом Константина Хабенского, ОРБИ, Галчонок, Дети Наши, АдВита, Детские сердца и многим другими. Проект поддержали и приняли в нем участие Баста, Татьяна Навка, Андрей Малахов, Ника Белоцерковская, Катерина Шпица, T-Killah, Feduk, Ингеборга Дапкунайте, Владислав Третьяк и многие другие.