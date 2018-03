«Советский спорт», Meet For Charity и Добро Mail.Ru приглашают на благотворительную встречу с Дмитрием Сенниковым

Задача совместного проекта Meet For Charity и Добра Mail.Ru — дать пользователям новый инструмент, который позволяет получить удовольствие от общения с известными людьми и заодно сделать доброе дело. Пожертвование каждого участника будет направлено в фонд в режиме реального времени, а победителя определит не самая высокая ставка, а специальный алгоритм, созданный Добром Mail.Ru. Комиссия с пожертвований, сделанных на Добре Mail.Ru, не взимается.

*Meet For Charity — фандрайзинговый сервис — благотворительный аукцион встреч с представителями медиа, бизнеса, культуры, спорта и технологий. На счету Meet For Charity более 350 организованных встреч с селебрити и более 36 000 000 рублей, переданных на благотворительность: Meet For Charity сотрудничает с благотворительным фондом Константина Хабенского, ОРБИ, Галчонок, Дети Наши, АдВита, Детские сердца и многим другими. Проект поддержали и приняли в нем участие Баста, Татьяна Навка, Андрей Малахов, Ника Белоцерковская, Катерина Шпица, T-Killah, Feduk, Ингеборга Дапкунайте, Владислав Третьяк и многие другие.