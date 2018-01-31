ESSA: В 2017 году 77% подозрительных матчей пришлись на теннис и футбол

114 из них пришлись на заключительные три месяца. Теннис (160) и футбол (45) составляют 77% от всех подозрительных сигналов в течение года, в то время как предупреждения, охватывающие другие виды спорта, выросли до 23% (по сравнению с 8% в 2016 году). В географическом плане большинство событий состоялись в Европе, в 2017 году их было 144 (54%), а Азия продолжает занимать второе место с 50 оповещениями (19%).



Халид Али, генеральный секретарь ESSA, заявил: «Прошедший год оказался одним из самых сложных и продуктивных на сегодняшний день. Эффективность системы оповещений ассоциации, поддерживаемая расширяющимся членством, по-прежнему остается общепризнанной. Были также заключены новые соглашения об обмене информацией, чтобы мы могли легче реагировать на нужные события.



В дополнение к этому ассоциация будет участвовать в общей сложности в четырёх проектах по борьбе с договорными матчами в течение 2018 года, что является частью нашей текущей политики по поощрению усилий обеспечения целостности спорта».



ESSA была создана в 2005 году для мониторинга рынка ставок и оповещения спортивных органов и национальных регуляторов о подозрительных матчах. Ассоциация сотрудничает с крупнейшими лицензированными букмекерами (bwin, William Hill, bet365, Paddy Power Betfair и др.) и ведущими спортивными организациями, среди которых ФИФА, МОК и другие. В рамках ассоциации букмекеры и федерации обмениваются информацией о подозрительных ставках.