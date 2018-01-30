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19:52 (мск), источник: Р-Спорт

Антидопинговое агентство Швеции приостановит использование новых бутылок для проб

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Швеция намерена приостановить использование нового поколения бутылок для допинг-тестов, которыми заинтересовалось Всемирное антидопинговое агентство (WADA), заявил представитель антидопингового агентства страны Петер Стрём.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что WADA изучит вопрос, связанный с применением бутылок нового образца, утвержденных в сентябре 2017 года, поскольку получило информацию из лаборатории в Кельне, что они могут быть открыты вручную при «заморозке» пробы. Как правило, проба B подвергается заморозке, если в пробе A было обнаружено запрещенное вещество.

«К сожалению, наши собственные испытания показали, что возможно открыть контейнер после заморозки, не оставляя следов манипуляций. Поэтому мы прекратим любое использование этих бутылок до дальнейших указаний», — сказал Стрём, которого цитирует svt.se.

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