Антидопинговое агентство Швеции приостановит использование новых бутылок для проб
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Швеция намерена приостановить использование нового поколения бутылок для
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Швеция намерена приостановить использование нового поколения бутылок для
Ранее сообщалось, что WADA изучит вопрос, связанный с применением бутылок нового образца, утвержденных в сентябре 2017 года, поскольку получило информацию из лаборатории в Кельне, что они могут быть открыты вручную при «заморозке» пробы. Как правило, проба B подвергается заморозке, если в пробе A было обнаружено запрещенное вещество.
«К сожалению, наши собственные испытания показали, что возможно открыть контейнер после заморозки, не оставляя следов манипуляций. Поэтому мы прекратим любое использование этих бутылок до дальнейших указаний», — сказал Стрём, которого цитирует svt.se.