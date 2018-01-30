Антидопинговое агентство Швеции приостановит использование новых бутылок для проб

Ранее сообщалось, что WADA изучит вопрос, связанный с применением бутылок нового образца, утвержденных в сентябре 2017 года, поскольку получило информацию из лаборатории в Кельне, что они могут быть открыты вручную при «заморозке» пробы. Как правило, проба B подвергается заморозке, если в пробе A было обнаружено запрещенное вещество.