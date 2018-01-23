Фильм о допинге в российском спорте номинирован на премию «Оскар»

На награду также претендуют картины: «Последние люди в Алеппо» о войне в Сирии и «Сильный остров» о расследовании убийства брата режиссера Йенса Форда.

Перед этим Родченков в интервью New York Times рассказал об организованной системе допинговых махинаций в России во время, а также до и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. По его словам, российские участники Игр применяли разработанный им стероидный коктейль, а спецсотрудники вскрывали их допинг-пробы для подмены.