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23 января, источник: Спорт-Экспресс

Фильм о допинге в российском спорте номинирован на премию «Оскар»

Документальный фильм «Икар» о допинговых махинациях в российском спорте был номинирован на престижную кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая документальная картина», информирует официальный сайт премии.

На награду также претендуют картины: «Последние люди в Алеппо» о войне в Сирии и «Сильный остров» о расследовании убийства брата режиссера Йенса Форда.

В создании фильма «Икар» принимал участие бывший глав Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Он выступил информатором ВАДА при подготовке доклада независимого эксперта Ричарада Макларена.

Перед этим Родченков в интервью New York Times рассказал об организованной системе допинговых махинаций в России во время, а также до и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. По его словам, российские участники Игр применяли разработанный им стероидный коктейль, а спецсотрудники вскрывали их допинг-пробы для подмены.

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