Гомельский: Родченков психически ненормальный и нуждается в лечении

Источник: РИА "Новости"

«Он сумасшедший. Если бы он убил человека, его нельзя было бы посадить в тюрьму, его направили бы на принудительное лечение. Его словам придавать значение? Он психически ненормальный», — завил Гомельский.

На вопрос, как такому человеку удалось занять столь высокий пост в России, Гомельский ответил, что важно не это, а то, как его уволили.

«Тут другую вещь надо рассматривать. За что его уволили? Вот если бы, как с Мутко, нашли шаг — его повысили, и Родченкова надо было повышать. И он бы никуда не убежал и не наговорил бы букет глупостей. А вот его уволили, обидели, и он сейчас сводит счеты», — сказал Гомельский.