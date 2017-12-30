Ласицкене и Медведева вошли в десятку лучших спортсменок года по версии L’Equipe
МОСКВА, 30 дек —
МОСКВА, 30 дек —
Рейтинг опубликован на сайте издания. Ласицкене заняла в этом списке шестое место, а Медведева — седьмое. Первую строчку заняла американская пловчиха Кэти Ледеки, второй стала ее соотечественница горнолыжница Микаэла Шиффрин. Замкнула тройку по версии L’Equipe бельгийка Нафиссату Тиам, специализирующаяся в легкоатлетическом многоборье.
В 2017 году Ласицкене одержала победы во всех 18 соревнованиях, в которых принимала участие, в том числе выиграла чемпионат мира в Лондоне и Финал Бриллиантовой лиги. Двукратная чемпионка мира ранее вошла в число 10 претенденток на звание лучшей спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), но не попала в финальную тройку номинанток.
Медведева в текущем году выиграла все турниры, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в Хельсинки и чемпионат Европы в Остраве.