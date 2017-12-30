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30 декабря, источник: Р-Спорт

Ласицкене и Медведева вошли в десятку лучших спортсменок года по версии L’Equipe

МОСКВА, 30 дек — Р-Спорт. Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стали двумя россиянками, вошедшими в десятку лучших спортсменок уходящего года по версии французской газеты L’Equipe.

Источник: РИА "Новости"

Рейтинг опубликован на сайте издания. Ласицкене заняла в этом списке шестое место, а Медведева — седьмое. Первую строчку заняла американская пловчиха Кэти Ледеки, второй стала ее соотечественница горнолыжница Микаэла Шиффрин. Замкнула тройку по версии L’Equipe бельгийка Нафиссату Тиам, специализирующаяся в легкоатлетическом многоборье.

В 2017 году Ласицкене одержала победы во всех 18 соревнованиях, в которых принимала участие, в том числе выиграла чемпионат мира в Лондоне и Финал Бриллиантовой лиги. Двукратная чемпионка мира ранее вошла в число 10 претенденток на звание лучшей спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), но не попала в финальную тройку номинанток.

Медведева в текущем году выиграла все турниры, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в Хельсинки и чемпионат Европы в Остраве.

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