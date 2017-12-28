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14:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Возле «ВТБ Арена парк» появятся улицы имени Никулина, Численко и Якушина

Три улицы, спроектированные в рамках реконструкции Центрального стадиона «Динамо» и прилегающей к нему территории, получат имена великого артиста, страстного болельщика «Динамо» Юрия Никулина, неудержимого форварда «Динамо» и сборной СССР Игоря Численко и выдающегося тренера Михаила Якушина.

Источник: РИА "Новости"

Таковы итоги конкурса, организованного среди болельщиков, подписчиков социальных сетей проекта «ВТБ Арена парк», жителей района Аэропорт, а также среди слушателей радиостанции «Серебряный дождь», которые были утверждены городской межведомственной комиссией по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы в преддверии Нового года.

В конкурсе приняло участие более четырехсот человек, которые предложили свыше шестисот вариантов названий.

Экспертный совет конкурса, в состав которого вошли представители УК «Динамо», управы района Аэропорт, известные динамовцы, артисты и журналисты, сформировал расширенный список из 27 вариантов названий. Затем из этого списка городская межведомственная комиссия выбрала по три названия для каждой из улиц — всего 9. Далее путем голосования в социальных сетях были определены окончательные названия, утвержденные в конце года на заседании городской комиссии.

«Событие, конечно, приятное, — сказал. Я всегда говорил, что человек жив, пока жива память о нем, — сказал Максим Никулин, генеральный директор цирка на Цветном бульваре. — Казалось бы, Юрию Никулину установлено столько памятников. И фильмы с его участием до сих пор пользуются популярностью. И образ клоуна, который тоже помнят многие и который периодически возникает на телевидении. И само новое здание цирка на Цветном бульваре было построено им — благодаря его усилиям, его авторитету, его желанию. Казалось бы, чего больше? Но вот улица — это, с одной стороны, вечное, с другой — все время живое — там всегда что-то происходит, там движение, там энергия. Да и расположена эта улица в районе “Динамо”, за которое отец страстно болел с самого детства. К тому же, по соседству с папиной появятся еще две улицы, названные в честь великих динамовцев — блестящего нападающего Игоря Численко и великого тренера Михаила Якушина, с которыми отец был знаком».

«Новые улицы нашего кластера обрели достойные, легендарные имена. Всенародный любимец, артист Юрий Никулин всю жизнь болел за “Динамо”. Причем делал это с присущим только ему юмором, иронией, уважением к соперникам бело-голубых, — добавил Андрей Перегудов, старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта “ВТБ Арена парк”. — Михаил Якушин — старейшина отечественного тренерского цеха, один из символов “Динамо”, неоднократно приводивший его к победам и в качестве игрока, и в качестве тренера. Победоносный послевоенный вояж в Британию московского “Динамо” под его началом до сих пор остается одной из самых славных страниц в истории отечественного футбола. Игорь Численко — кумир миллионов болельщиков, фантастический форвард, вошедший в символическую сборную на чемпионате мира в Англии в 1966 году, когда наши футболисты первый и пока единственный раз в истории стали обладателями медалей мирового первенства. Мы рады, что в конкурсе приняло участие так много людей — болельщиков, ветеранов, горожан и гостей столицы. Район стадиона “Динамо” с самого своего основания был любимым местом москвичей для отдыха, прогулок и дружеских встреч, и “ВТБ Арена парк” выступает за сохранение этих традиций».

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