Возле «ВТБ Арена парк» появятся улицы имени Никулина, Численко и Якушина

Источник: РИА "Новости"

Таковы итоги конкурса, организованного среди болельщиков, подписчиков социальных сетей проекта «ВТБ Арена парк», жителей района Аэропорт, а также среди слушателей радиостанции «Серебряный дождь», которые были утверждены городской межведомственной комиссией по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы в преддверии Нового года.

В конкурсе приняло участие более четырехсот человек, которые предложили свыше шестисот вариантов названий.

Экспертный совет конкурса, в состав которого вошли представители УК «Динамо», управы района Аэропорт, известные динамовцы, артисты и журналисты, сформировал расширенный список из 27 вариантов названий. Затем из этого списка городская межведомственная комиссия выбрала по три названия для каждой из улиц — всего 9. Далее путем голосования в социальных сетях были определены окончательные названия, утвержденные в конце года на заседании городской комиссии.

«Событие, конечно, приятное, — сказал. Я всегда говорил, что человек жив, пока жива память о нем, — сказал Максим Никулин, генеральный директор цирка на Цветном бульваре. — Казалось бы, Юрию Никулину установлено столько памятников. И фильмы с его участием до сих пор пользуются популярностью. И образ клоуна, который тоже помнят многие и который периодически возникает на телевидении. И само новое здание цирка на Цветном бульваре было построено им — благодаря его усилиям, его авторитету, его желанию. Казалось бы, чего больше? Но вот улица — это, с одной стороны, вечное, с другой — все время живое — там всегда что-то происходит, там движение, там энергия. Да и расположена эта улица в районе “Динамо”, за которое отец страстно болел с самого детства. К тому же, по соседству с папиной появятся еще две улицы, названные в честь великих динамовцев — блестящего нападающего Игоря Численко и великого тренера Михаила Якушина, с которыми отец был знаком».