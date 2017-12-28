Курьезы года: бюст Роналду и падающий со стула Уткин

Источник: Газета.Ру

Губерниев спас российский гимн.

Проходивший в австрийском Хохфильцене чемпионат мира по биатлону — 2017 для сборной России выдающимся не стал. Однако ярким пятном соревнований стала победа мужской сборной в эстафете. Золотые медали завоевали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Но до конца ощутить вкус победы у спортсменов не получилось — во время награждения чемпионов вместо привычной композиции Александра Александрова заиграла «Патриотическая песня» Михаила Глинки, использовавшаяся в качестве гимна с 1990 по 2000 год.

Читайте также Губерниев сравнил биатлониста Йоханнеса Бё с Гагариным

Болельщики засвистели, биатлонисты стали показывать, что организаторы ошиблись, но ничего не происходило.

В этом момент инициативу взял на себя комментатор Дмитрий Губерниев. Российский журналист силой отобрал микрофон у ведущего и отдал его спортсменам, которые затянули: «Россия священная наша держава…».

К биатлонистам подключились болельщики, а позже — организаторы, которые все же сумели отыскать нужную композицию.

Поступок российского комментатора еще долго обсуждали в социальных сетях. В конце 2017 года даже немного жаль, что у Губерниева не получится повторить этот трюк на грядущей Олимпиаде в корейском Пхенчхане.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yPhGeqNjVRI?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Калачев послал Моуринью.

Выступление футбольного клуба «Ростов» в еврокубках сезона 2016/2017 стало настоящей сказкой, квинтэссенцией которой выступило противостояние с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.

Российский город буквально встал на уши после приезда легендарного английского клуба с Полем Погба, Златаном Ибрагимовичем и одним из лучших тренеров современности Жозе Моуринью.

Именитый португалец был авторитетом для всех, кроме опытного белорусского защитника ростовчан Тимофея Калачева. В одном из моментов футболисту не понравились активные действия тренера на бровке, в результате чего он уверенно покрыл матом знаменитого специалиста.

Моуринью и Калачев помирились после финального свистка. Тренер и игрок обнялись на поле, а Жозе даже успел бросить футболисту стебную фразу.

«Я рад, что не сыграешь на «Олд Траффорд», — раскрыл секрет на пресс-конференции португалец. Калачев получил в ростовском матче желтую карточку, что не позволило ему выйти на поле в Манчестере.

Оригинальный бюст Роналду.

Весной на португальском острове Мадейра, уроженцем которого является теперь уже пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду в честь футболиста переименовали местный аэропорт. Но этот подарок, приготовленный игроку, оказался не единственным. В честь футболиста был установлен бюст, который сразу же взорвал социальные сети.

Большинство шуток было связано с тем, что новым лицом Роналду можно пугать зрителей фильмов ужасов. Согласно одному из самых талантливых мемов, «Сияние» Стэнли Кубрика станет гораздо страшнее, если всего лишь заменить Джека Николсона бронзовой фигурой Криштиану.

Самый тяжелый вратарь в мире съел пирог во время матча.

Кубок Англии нередко дарит футбольным болельщикам интересные истории восхождения маленьких клубов в решающие стадии турнира. Так, в 2017 году до 1/8 финала добрался клуб из пятого по силе дивизиона страны — «Саттон Юнайтед».

Поражение скромного клуба от «Арсенала» в битве за четвертьфинал турнира, возможно, осталось бы незамеченным, если бы не 125-килограммовый запасной голкипер команды Уэйн Шоу.

45-летний вратарь, который еще до матча стал героем шуток, по максимуму использовал пришедшую к нему популярность. За десять минут до финального свистка сидящий на скамейке запасных игрок с особым аппетитом съел пирог.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Sutton's reserve goalie Wayne Shaw enjoys himself during the FA Cup match against <a href="https://twitter.com/Arsenal?ref_src=twsrc%5Etfw">@arsenal</a> <a href="https://t.co/3l9Eii0EBT">pic.twitter.com/3l9Eii0EBT</a></p>— Beer Sports Lose (@BeerSportsLose) <a href="https://twitter.com/BeerSportsLose/status/932343507938930689?ref_src=twsrc%5Etfw">19 ноября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js?wmode=opaque" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако в английской футбольной ассоциации Англии (FA) сочли это, на первый взгляд, простое утоление голода, серьезным нарушением правил организации.

Оказалось, что одна из британских букмекерских контор принимала ставки с коэффициентом девять к одному на то, что один из самых тяжелый вратарей планеты во время матча позволит себе перекусить.

Знакомые вратаря поделились этой информацией с вратарем, и тот решил помочь приятелям заработать. В итоге безобидная шутка обернулась расторжением контракта с клубом, а Шоу получил штраф в £375 и был отстранен от футбола на два месяца.

Читайте также Нигматуллин: Вратарь класса Акинфеева не должен позволять себе такие ошибки

Космическая ошибка Акинфеева.

Главным спортивным событием 2017 года стал футбольный Кубок конфедераций. Сборная России выйти из группы, к сожалению, не смогла. В своем первом матче дружина Станислава Черчесова обыграла Новую Зеландию (2:0), после чего последовали поражения от Португалии (0:1) и Мексики (1:2).

Решающий гол североамериканской команды против россиян получился не только обидным, но и смешным.

Голкипер хозяев турнира Игорь Акинфеев вышел из ворот и ударом ноги в стиле, который напоминает карате, попытался нейтрализовать мексиканского полузащитника Ирвинга Лосано. Последствия этого трюка были печальны.

На этой ноте сборная России вылетела с домашнего турнира, а удару Акинфеева посвятили множество шуток. В одной из них Игорь стал героем популярного в то время мема Shooting stars, где персонаж после нестандартного действия отправляется в космическое пространство.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iFAI50QgkvM?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Позор российского судейского корпуса.

Матчи третьего по силе футбольного дивизиона России — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) привлекают к себе широкое внимание общественности только в случае больших скандалов.

Не стал исключением и 2017 год. Во время поединка между владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком» комментатор встречи Владимир Никольский выразил бурное негодование из-за работы арбитра Петра Мирошниченко.

«Ты что творишь? Это пенальти! За нарушение в штрафной площади дают штрафной? Пенальти стопроцентнейший!» — кричал журналист после спорного эпизода.

«Позор российскому футбольному корпусу. Штрафуйте меня за это. Позорнейшее решение Мирошниченко!» — продолжал негодовать Никольский.

Спустя непродолжительный отрезок времени один из игроков «Текстильщика», как показалось комментатору, сыграл рукой в штрафной площади. Однако рефери этот эпизод проигнорировал. У Никольского сдали нервы окончательно.

«Это позор российского футбола!» Другие журналисты попытались успокоить коллегу, но тот еще раз повторил фразу про «позорище», и со словами «смотрите футбол без комментатора» покинул эфир.

Делегаты матча в действиях Мирошниченко ошибок и злого умысла не увидели. Судья наказан не был, а экспрессивные комментарии Никольского быстро разошлись по интернету. Разошлись насколько, что ситуацию в матче ПФЛ разобрали даже на британском телевидении.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LEJL7zM5i4k?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стул не выдержал Уткина.

Обычный эфир радиостанции «Спорт FM» внезапно превратился в одно из самых смешных видео уходящего года. Все дело в том, что известный комментатор Василий Уткин неожиданно упал со стула и несколько секунд полежал на полу.

«Подо мной сломалось кресло.

Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет. Я вешу чуть больше 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. Василий Уткин

По крайней мере, на камеру это случилось впервые, — объяснил ситуацию Уткин, поднявшись с пола.

«Это примерно пятнадцатый конь, павший подо мной, начиная с восьмого класса школы. Но первый — в эфире! Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых», — пошутил позднее у себя в инстаграме комментатор.

Также нельзя не отметить реакцию коллеги Уткина Игоря Кытманова, который, при всей комичности сложившей ситуации, сумел сохранить невероятное самообладание.