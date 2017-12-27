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17:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первым концертом на стадионе «Динамо» станет выступление ImagineDragons

Первым концертом на обновленном стадионе «Динамо», входящем в проект «ВТБ Арена парк», будет выступление группы ImagineDragons. Официально объявлено, что шоу состоится в Петровском парке 29 августа 2018 года..

Многие мировые хиты «Драконов», в том числе, стадионные гимны Thunder и Believer, возвестят о возвращении музыки на «Динамо», в свое время принимавшем Майкла Джексона (его последний концерт в России), DeepPurple, «Наутилус Помпилиус» и многих других.

«Концерт ImagineDragons станет отличным стартом спортивно-концертной деятельности на СКРК «ВТБ Арена — Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, — сказала управляющий директор компании «Арена парк ивентс» Ольга Мягких. — Безусловно, определяющим критерием в планировании наших активностей на арене и стадионе будет экономическая эффективность, а также сбалансированность между спортивными состязаниями и концертами. Однако мы также предъявляем очень серьезные требования и к уровню приглашаемых артистов. ImagineDragons сегодня — лидеры мировой сцены, и мы с гордостью сообщаем об их выступлении на нашей площадке, которую я не побоюсь назвать одной из самых востребованных и инновационных как в России, так и Европе.

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