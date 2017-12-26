Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
«Допинг» вошёл в топ-10 популярных слов России в 2017 году
Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка составил список из десяти самых популярных слов России в 2017 году.
Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка составил список из десяти самых популярных слов России в 2017 году.
В совет входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, сообщает сайт «Год литературы».
Интересно, что на шестом месте оказалось слово «допинг». В первую тройку вошли слова «реновация», «биткоин» и «хайп».
В 2017 году Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил 43 российских спортсмена от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты на Олимпиаде в Сочи.