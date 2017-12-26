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26 декабря, источник: Чемпионат.com

«Допинг» вошёл в топ-10 популярных слов России в 2017 году

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка составил список из десяти самых популярных слов России в 2017 году.

Источник: РИА "Новости"

В совет входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, сообщает сайт «Год литературы».

Интересно, что на шестом месте оказалось слово «допинг». В первую тройку вошли слова «реновация», «биткоин» и «хайп».

В 2017 году Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил 43 российских спортсмена от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты на Олимпиаде в Сочи.

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