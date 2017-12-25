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09:12 (мск), источник: Газета.Ру

Цитаты года: двое из Простоквашино и Сталин для Родченкова

Чемпионская колкость капитана «Спартака» Дениса Глушакова в адрес «Зенита», роль письма из Простоквашино в конфликте братьев Емельяненко, а также призыв расстрелять Григория Родченкова — «Газета.Ru» приводит пятерку наиболее «горячих» цитат 2017 года из мира спорта.

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Глушаков и праздник.

Взаимные колкости между капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым и представителями «Зенита» случались и до минувшего сезона, однако именно в его ходе вышли на новый уровень.

Началось все с очного матча команд в Санкт-Петербурге в рамках первого круга, когда при неоднозначном судействе Сергея Иванова хозяева обыграли москвичей со счетом 4:2.

По окончании встречи полузащитник красно-белых, явно раздосадованный результатом, в своем твиттере подшутил над болезненной темой питерского долгостроя.

«Впереди еще 10 лет игр на “Петровском”, успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику», — написал футболист.

Не заставил себя ждать и ответ пресс-службы «Зенита», также получившийся по-хорошему едким.

«Договорились, отметим 23-летие вместе!», — пообещали питерцы, напомнившие спартаковскому капитану об отсутствии у столичного клуба трофеев в последние 13 лет, после чего ловко перевели тему.

«Сделаем перерыв в дискуссии с титулованным футболистом и посмотрим на расписание матчей сборных», — предложил «Зенит» подписчикам на официальной странице в твиттере.

Как минимум не выиграв очередной раунд словесного противостояния, Глушаков сосредоточился на своих прямых обязанностях, вскоре став «похоронами» большинства соперников и вплотную приблизив «Спартак» к долгожданному чемпионству.

У питерцев же, которых в тот момент тренировал Мирчу Луческу, дела совсем не клеились — ближе к финишу сезона сине-бело-голубые прилично отставали от заклятого визави в турнирной таблице, а их тренер едва ли не после каждого матча выдавал затяжные тирады по поводу, на его взгляд, несправедливого судейства, что не нравилось даже многим поклонникам «Зенита».

Совсем уж «пасмурно» в Санкт-Петербурге стало, когда красно-белые таки гарантировали себе чемпионство — причем по иронии судьбы случилось это не во встрече с участием самих спартаковцев, а в результате домашнего поражения питерцев от тогда еще «Терека».

Еще болезненнее ситуацию сделал тот факт, что поединок проходил на все-таки введенной в эксплуатацию арене «Санкт-Петербург», само футбольное поле которой всего спустя пару игр выглядело, мягко говоря, непрезентабельно — и стадион для реабилитации газона планировалось закрыть вплоть до Кубка конфедераций, из-за чего заключительный домашний матч сезона «Зенит» впоследствии проводил на старом добром «Петровском».

Не воспользоваться такими обстоятельствами Глушаков, конечно же, не смог — получив заслуженный чемпионский кубок, капитан «Спартака» уточнил у питерцев о дате совместного празднества.

«Когда отмечать-то будем?», — написал в твиттере Денис, прикрепив к записи отретушированное фото, на котором он с широкой улыбкой на лице и трофеем в руках стоит на фоне «лысого» поля «Санкт-Петербурга».

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Джордано Бруно и судьи.

Экс-сотрудник КГБ Андрей Будогосский всего за год с небольшим в должности главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) утвердил себя в глазах плюс-минус всех сопереживающих отечественному футболу признанным консерватором, не стесняющимся высказывать непопулярные и неоднозначные мнения.

То известный в прошлом судья предложит наставнику ЦСКА Виктора Гончаренко «почитать правила», то объявит о бойкоте некоторым СМИ, якобы отметившимися «недостойными материалами» об арбитрах, то раскритикует голкипера «Зенита» Андрея Лунева, после победного матча с «Ахматом» честно признавшегося, что его нужно было удалять с поля за игру рукой вне штрафной (рефери этого не увидел), выразив мнение, что вратарь — «если он настоящий джентельмен» — должен был сам уйти с поля.

Не добавляло особых вистов Будогосскому и его отношение к системе видеоповторов, которая с недавнего времени стала вводиться в топ-чемпионатах — и, конечно же, многие ожидали ее увидеть и в России.

Однако глава департамента стоял на своем.

В итоге дошло до смешного — специалист, чувствуя явное давление на себя со стороны футбольной общественности, сравнил себя с Джордано Бруно.

«Я понимаю, что на меня обрушится огонь критики. Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своем мнении. Я остаюсь при своем мнении», — заявил он в июне в интервью «Р-Спорту».

И все бы ничего, но, проводя параллели между собой и великим мыслителем эпохи Возрождения, Будогосский, вероятно, забыл об одной «незначительной» детали — казнен Бруно был именно за свои смелые новаторские взгляды на устройство мира, а не из-за излишней косности в футбольных вопросах.

Не особо впечатлился высказыванием и Валерий Карпин, тогда еще являвшийся экспертом’Матч ТВ.

«Раз Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то предлагаю его, наверное, тоже сжечь, — поиронизировал Карпин в эфире телеканала. — Это будет лучший вариант. Ну давайте тогда, как в детстве, играть босиком. Можно играть на камнях, на стеклах, мячом из бычьего пузыря. Детство-то у Будогосского было давным-давно, тогда, наверное, и бутс не было. Во всем мире технологии идут вперёд, всё меняется, а мы будем жить в XV веке — ну давайте так.

К слову, на этом заочная перепалка оппонентов не завершилась — Будогосский в ответ на замечание Карпина заявил, что экс-тренер «Cпартака» «понимает судейство на уровне продолговатого мозга», а Валерий в свою очередь предложил главе судейского департамента прийти в эфир «Матч ТВ» и показать там «свой ум».

Что же касается видеоповторов, то уже осенью в РФПЛ изъявили желание в ближайшее время ввести современную систему в чемпионате, а сам Будогосский, еще несколько месяцев назад приравнивавший себя к Джордано Бруно, неожиданно назвал идею нормальной.

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Младший Емельяненко обошел брата

Дядя Федор и письмо.

Одной из наиболее скандальных и обсуждаемых тем 2016 года в околоспортивном пространстве стал нашумевший конфликт между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко, возглавляющим Союз ММА России, и представителями бойцовского клуба «Ахмат» — 41-летний спортсмен тогда, напомним, раскритиковал детские бои в Грозном, прошедшие под эгидой клуба, что очень не понравилось его членам, тут же обрушившимся на Федора с ответными претензиями.

Тот конфликт, к счастью, удалось уладить: спустя несколько дней после его начала в дело вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, в своем инстаграме призвавший прекратить нападки в сторону бойца.

При этом почти ровно через год Емельяненко-старший вновь оказался прямым участником еще одного громкого скандала, «взорвавшего» медиапространство.

Не обошлось тут и без «Ахмата», правда, на этот раз визави Федора стали не чеченские спортсмены и политики, а его младший брат Александр, после выхода из тюрьмы подписавший контракт с кавказским клубом.

Толчком к обмену болезненными оскорблениями в адрес друг друга через СМИ для родственников стало интервью Емельяненко-младшего «Советскому Спорту», в котором боец заявил, что вокруг его брата кружатся «одни подхалимы».

«Сейчас он окружил себя “друзьями”, которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него», — сказал Александр.

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Сильно разозленный этим высказыванием Федор ответил брату не менее жестко, назвав того «Иудой, не стоящим и мизинца его близких людей».

«Подхалим — это ты, Иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принес за тебя извинения не одному десятку людей.

В мой адрес можешь говорить, что хочешь, я это стерплю, но не смей оскорблять моих близких. Моего окружения ты не знаешь. А все те, кого знаешь, помогали тебе и сыграли немаловажную роль в твоей жизни. И ты мизинца их не стоишь. Поэтому ты не в моем окружении, — отрезал Последний император в открытом письме, которое было тут же растиражировано прессой.

Не заставил себя ждать и ответный «реверанс», одна из частей которого — при всей тяжести и неоднозначности ситуации — оказалась крайне забавной.

Так, Александр, комментируя письмо старшего брата, обратился к героям великолепного советского мультфильма «Трое из Простоквашино».

«Письмо мне напомнило мультфильм «Простоквашино». Помните персонажей оттуда?

Кот помойный, пес облезлый и дядя Федор писали письмо родителям из деревни. Вот его обращение примерно из этой серии, — выразил мнение 36-летний спортсмен.

«Ничего нового он про меня не сказал. Ничего такого, что могло бы кого-то шокировать или удивить, он тоже не представил. Обозвал меня Иудой. Если я Иуда, а он тогда кто? Иисус Христос? Если ты косишь под праведника, так придерживайся этого, чтобы нимб над твоей головой не тускнел», — заключил Емельяненко-младший.

На этом, к счастью, конфликт (по крайней мере — его публичная часть) был завершен, и братья оставили друг друга в покое.

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Баскетболисты и клоун.

Конфликт с более-менее всеми спортсменами США, конечно, же не стал главным потрясением для Дональда Трампа в его дебютный год президентства, однако едва ли добавил политику уйму положительных эмоций.

Особо тяжелые отношения у главы государства возникли с представителями Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в своем подавляющем большинстве открыто критиковавшими Трампа еще в ходе его предвыборной кампании.

А уж после неожиданной победы в гонке за кресло президента Штатов для многих баскетболистов Дональд и вовсе стал фактически сосредоточением вселенского зла в одном человеке.

Одним из наиболее явных и ярких способов публично выразить свое немалое «фи» Трампу виделся отказ команды-чемпиона от традиционного визита в Белом доме — при том же Бараке Обаме практически все атлеты считали за честь приглашение на торжественное мероприятие, так что массовое нежелание спортсменов делить помещение с одиозным бизнесменом, ожидалось, должно было сильно подпортить политику настроение.

Однако Дональд сыграл на опережение — ознакомившись с недвусмысленными заявлениями представителей «Голден Стэйт», легко выигравшего чемпионат в сезоне-2016/17, Трамп сам отменил визит баскетболистов.

«Поездка в Белый дом считается большой честью для чемпионов, но Стефан Карри (лидер команды — “Газета.Ru”) сомневается, поэтому приглашение отменяется», — сообщил Трамп в микроблоге.

Хитрый ход президента, естественно, вызвал еще большее негодование со стороны представителей лиги.

Так, к примеру, самый влиятельный баскетболист ассоциации Леброн Джеймс резонно отметил, что произошедшее подается Трампом под неверным углом, ведь на торжественный вечер в любом случае никто не собирался идти.

«Ты вводишь людей в заблуждение. Карри уже и так сказал, что он не собирается идти! Следовательно — нет никакого приглашения!

Посещение Белого дома было честью до того, как там появился ты!, — заявил в своем твиттере экс-одноклубник Тимофея Мозгова.

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Не остался в стороне и легендарный Коби Брайант, на тот момент уже вкушавший все прелести «пенсии».

«Президент, одно имя которого само по себе вызывает разногласия и гнев. Чьи слова провоцируют раздор и ненависть. Вряд ли он сможет «снова сделать Америку великой», — едко обыграл знаменитый предвыборный лозунг Трампа символ «Лейкерс».

Но переплюнул всех, безусловно, бывший разыгрывающий «Нью-Йорка» Барон Дэвис, совсем уж не постеснявшийся в выражениях.

«Трамп, ты клоун, и ты, тупица, уволен! Карри — в президенты», — предложил в своем микроблоге Дэвис.

На данный момент медийная война между Трампом и НБА несколько «остыла», но и рецессионным текущий период назвать никак нельзя — действующего президента США по-прежнему сильно ненавидят на просторах лиги, о чем стараются хотя бы изредка напоминать в прессе или социальных сетях.

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Сталин и Олимпиада.

Завершающийся год был, возможно, самым жутким в истории российского спорта.

В его ходе действительно нарицательными стали доселе не самые распространенные слова — о «Дюшесе» и WADA, Макларене и пробирках, Родченкове и моче говорил плюс-минус каждый, хоть сколько-то интересующийся текущей информационной повесткой.

Апогеем всего этого «хоррора» стала потеря лидерства в медальной зачете Олимпиады в Сочи, а также дисквалификация сборной России, из-за которой отечественные спортсмены теперь либо вообще не смогут выступить в Пхенчхане, либо же отправятся в Южную Корею под нейтральным флагом.

При этом, пожалуй, самым печальным в данной истории стали не жуткие санкции, уже принесшие огромный вред целому ряду «чистых» россиян, не беспросветное будущее, способное принести еще больше разочарований, и даже не упавшая на чудесные сочинские Игры тень — а бездействие.

Бездействие тех лиц, которые, казалось, должны сделать как минимум все для защиты отечественных атлетов, столь искренне защищающих честь страны на соревнованиях — сложно сказать, помогло ли это избежать катастрофы от слова «совсем», однако что-то точно бы изменило.

Как бы в качестве компенсации за отсутствие массовых исков, за нежелание вникнуть в саму суть обвинений Всемирного антидопингового агентства эти самые лица очень много говорили — о заказе со стороны США, о позоре в контексте нейтрального флага, о выдумщике Родченкове…

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В адрес экс-главы Московской антидопинговой лаборатории были посланы, скорее всего, вообще все ругательства мира — иначе, впрочем, с «предателем» и быть не могло.

Однако даже на этом фоне — крайне тревожном и заполненном, возможно, несколько чрезмерными высказываниями — сумел особо отличиться Леонид Тягачев, на секундочку, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР).

71-летний чиновник, при котором страна и получила право на проведение Олимпиады-2014, не придумал ничего лучшего, как от лица главной олимпийской организации России (а именно так это и преподнесли иностранные СМИ) предложить расстрелять создателя чудодейственного «Дюшеса», вспомнив, конечно же, и самого Иосифа Сталина.

«Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал.

Мы настолько сильная страна, и в области спорта мы показали всему миру наше великое значение, и наши великие победы, и развитие спорта. Все это говорит о том, что мы правильные люди и на правильном пути. Если нас незаслуженно обижают, то нам такие Олимпийские игры и такое отношение не нужно. Мы на коленях стоять не будем, — сказал Тягачев в интервью радиостанции «Говорит Москва» в ноябре, когда решения по допуску/недопуска сборной России до участия в Олимпиаде-2018 еще не было.

Так что во всей этой жути, пожалуй, остается лишь радоваться оптимизму российских болельщиков — по данным ВЦИОМ, аж 60 процентов россиян верят в том, что «нейтральные спортсмены из России» сумеют попасть в тройку медального зачета Игр в Южной Корее.

Букмекеры же видят ситуацию несколько иначе — даже на попадание россиян в топ-5 Пхенчхана на данный момент дается коэффициент, равный трем, что, наверное, чуть четче показывает реальное положение дел.

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