В Топ-10 трансляций ОК за 2017 год вошли три спортивные
Три спортивные трансляции, прошедшие в 2017 году в соцсети Одноклассники, вошли в Топ-10 самых просматриваемых.
Три спортивные трансляции, прошедшие в 2017 году в соцсети Одноклассники, вошли в Топ-10 самых просматриваемых.
Самой популярной трансляцией стал показ финала турнира The Kiev Major-2017 по Dota, который собрал почти 10 миллионов просмотров. Среди спортивных наибольшей популярностью пользовались трансляции российского этапа
1. Финал турнира The Kiev Major-2017 по Dota 2: 9,6 млн
2. Концерт Хора Турецкого: 8,3 млн
3. Российский этап
4. Чемпионат Испании по футболу: 3,5 млн
5.
6. Фестиваль «Усадьба Jazz» в Санкт-Петербурге: 1,7 млн
7. Шоу «Намедни в караоке» с Леонидом Парфеновым и Михаилом Боярским: 1,7 млн
8. Совместный круглый стол ОК и «ООН-женщины»: 1,5 млн
9. Матч Россия — Аргентина с народным комментатором: 1 млн
10. Презентация Apple iPhone от