В Топ-10 трансляций ОК за 2017 год вошли три спортивные

Самой популярной трансляцией стал показ финала турнира The Kiev Major-2017 по Dota, который собрал почти 10 миллионов просмотров. Среди спортивных наибольшей популярностью пользовались трансляции российского этапа Гран-при по фигурному катанию (7,8 миллиона просмотров в сумме). Также в Топ-10 попали трансляции матчей чемпионата Испании по футболу (в сумме матчи ла лиги набрали 3,6 миллиона просмотров) и трансляция товарищеского матча Россия — Аргентина с народным комментатором (1 миллион).