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13:15 (мск)

В Топ-10 трансляций ОК за 2017 год вошли три спортивные

Три спортивные трансляции, прошедшие в 2017 году в соцсети Одноклассники, вошли в Топ-10 самых просматриваемых.

Самой популярной трансляцией стал показ финала турнира The Kiev Major-2017 по Dota, который собрал почти 10 миллионов просмотров. Среди спортивных наибольшей популярностью пользовались трансляции российского этапа Гран-при по фигурному катанию (7,8 миллиона просмотров в сумме). Также в Топ-10 попали трансляции матчей чемпионата Испании по футболу (в сумме матчи ла лиги набрали 3,6 миллиона просмотров) и трансляция товарищеского матча Россия — Аргентина с народным комментатором (1 миллион).

1. Финал турнира The Kiev Major-2017 по Dota 2: 9,6 млн
2. Концерт Хора Турецкого: 8,3 млн
3. Российский этап Гран-при по фигурному катанию: 7,8 млн
4. Чемпионат Испании по футболу: 3,5 млн
5. Ток-шоу «Здоровье Mail.Ru» с ведущими онкологами: 2,9 млн
6. Фестиваль «Усадьба Jazz» в Санкт-Петербурге: 1,7 млн
7. Шоу «Намедни в караоке» с Леонидом Парфеновым и Михаилом Боярским: 1,7 млн
8. Совместный круглый стол ОК и «ООН-женщины»: 1,5 млн
9. Матч Россия — Аргентина с народным комментатором: 1 млн
10. Презентация Apple iPhone от Hi-Tech Mail.Ru: 835 тыс.

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