Касильяс может продолжить карьеру в клубе MLS «Чикаго Файр»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу
В Англии судят хирурга, оставлявшего автографы на печени пациентов
Оргкомитет Олимпиады заявил о праве России пройти со своим флагом
Порошенко отреагировал на решение ЕС по санкциям против РФ
Наоми Кэмбелл, Кайя Гербер и другие модели снялись для Versace
Текущие события
Хоккей. Европа
15:00
Финляндия
Южная Корея
Хоккей. Европа
19:30
Чехия
Канада
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Гамбург
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс2
Питтсбург Пингвинз1
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Леванте
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш2
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз0
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз1
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд2
Торонто Мэйпл Ливз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс1
Чикаго Блэкхокс5
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ2
Нью-Джерси Дэвилз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз3
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз2
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс6
Нью-Йорк Айлендерс4
Все события
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь?
События дня НХЛ. Овечкин валит Хару, Кучеров набирает очки
Мелания Трамп блистает на первом рождественском портрете
Наоми Кэмбелл, Кайя Гербер и другие модели снялись для Versace
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Четыре острых вопроса, заданных Путину на пресс-конференции
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Фоторепортажи
8Россияне выиграли три медали в финале Гран-при по фигурному катанию
14Дубль Калинина, буллит Гусева — и гнутся шведы
13:17 (мск), источник: Р-Спорт

Касильяс может продолжить карьеру в клубе MLS «Чикаго Файр»

Голкипер португальского «Порту» Икер Касильяс может перейти в «Чикаго Файр», выступающий в главной футбольной лиге США и Канады — MLS, сообщает испанское издание Marca со ссылкой на Washington Post.

Источник: РИА "Новости"

Ранее португальское издание A Bola сообщило, что Касильяс покинет «Порту» в зимнее трансферное окно. Испанский вратарь, перешедший в стан «драконов» из мадридского «Реала» в 2015 году, в октябре потерял место в стартовом составе клуба и осел на скамейке запасных, являясь при этом самым высокооплачиваемым игроком «Порту».

По данным источника, «Чикаго Файр» в свою очередь готов сделать предложение 36-летнему Касильясу.

Всего в составе «Порту» Касильяс провел 95 игр и пропустил 70 мячей. Вместе с «Реалом» он пять раз выигрывал чемпионат Испании и трижды Лигу чемпионов. С 2000 по 2016 год Касильяс сыграл 167 матчей за сборную Испании, став с ней чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

Порту
НовостиМатчиСоставСтатистика
Жарче солнца: возлюбленная хавбека "Тоттенхэма", британская модель Руби Мэй
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь?
События дня НХЛ. Овечкин валит Хару, Кучеров набирает очки
Реформы Федуна: за и против
Ядерная зима. Почему от биатлонистов РФ не надо ждать ничего
Директор ФК «Амкар»: Клуб может не получить денег даже на жизнь
FA требует Моуринью объяснить высказывания об игроках «Ман Сити»
Футболист украинского клуба пройдет просмотр в ЦСКА
Новости
Авто
Новый рамный внедорожник Nissan: свежие фото и информация По всей видимости, японцы окончательно определились с именем для новинки. Судя по шильдику, который виден на шпионских фото, внедорожник назовут Terra
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Популярные имена, которые мы ошибочно считаем русскими Чужеземные имена приходили к нам разными путями, а учёные до сих пор ведут о них споры
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь