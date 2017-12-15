Касильяс может продолжить карьеру в клубе MLS «Чикаго Файр»

Ранее португальское издание A Bola сообщило, что Касильяс покинет «Порту» в зимнее трансферное окно. Испанский вратарь, перешедший в стан «драконов» из мадридского «Реала» в 2015 году, в октябре потерял место в стартовом составе клуба и осел на скамейке запасных, являясь при этом самым высокооплачиваемым игроком «Порту».

Всего в составе «Порту» Касильяс провел 95 игр и пропустил 70 мячей. Вместе с «Реалом» он пять раз выигрывал чемпионат Испании и трижды Лигу чемпионов. С 2000 по 2016 год Касильяс сыграл 167 матчей за сборную Испании, став с ней чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).