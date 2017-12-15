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00:51 (мск), источник: Р-Спорт

Ответ WADA на заявление Путина: Решения принимаются объективно

МОСКВА, 15 дек — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Всемирное антидопинговое агентство (WADA), комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о давлении на организацию, заявило, что агентство является нейтральным и объективно принимает решения.

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«WADA является прозрачной и нейтральной организацией; решения принимаются советом учредителей, который на 50% состоит из представителей спорта и на 50% — из государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год. WADA объективно принимает решения в рамках своей миссии как лидера совместного всемирного движения за спорт без допинга», — говорится в заявлении агентства на запрос «Р-Спорт».

Путин в четверг заявил на пресс-конференции, что Россия с уважением относится к международным спортивным и антидопинговым организациям и понимает, что они испытывают давление. Международный олимпийский комитет не стал комментировать данное заявление.

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