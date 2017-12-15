Ответ WADA на заявление Путина: Решения принимаются объективно

«WADA является прозрачной и нейтральной организацией; решения принимаются советом учредителей, который на 50% состоит из представителей спорта и на 50% — из государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год. WADA объективно принимает решения в рамках своей миссии как лидера совместного всемирного движения за спорт без допинга», — говорится в заявлении агентства на запрос «Р-Спорт».