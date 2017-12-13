WADA не представило фактов махинаций с допингом россиянами на Универсиаде-2013

В середине июля 2016 года глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил доклад о проблемах антидопинговой политики России. Макларен сообщил, что имелись случаи скрытия положительных допинг-тестов на Универсиаде 2013 года в Казани.

«После публикации отчета комиссии WADA мы запросили данные для изучения и принятия соответствующих мер, — сказал Сенронд. — Несмотря на неоднократные просьбы, WADA все еще не предоставило нам доказательства».

По словам Сенронда, FISU может получить больше информации на встрече с членами WADA, запланированной на четверг. «Если будут получены неопровержимые доказательства антидопинговых нарушений, то FISU примет соответствующие меры», — добавил он.