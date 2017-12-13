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23:01 (мск), источник: ТАСС

WADA не представило фактов махинаций с допингом россиянами на Универсиаде-2013

ТАСС, 13 декабря. /ТАСС/. Международная федерация студенческого спорта (FISU) не получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) доказательств допинговых махинаций членами сборной РФ на Универсиаде 2013 года в Казани. Об этом заявил генеральный секретарь FISU Эрик Сенронд, которого цитирует портал Inside the games.

В середине июля 2016 года глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил доклад о проблемах антидопинговой политики России. Макларен сообщил, что имелись случаи скрытия положительных допинг-тестов на Универсиаде 2013 года в Казани.

«После публикации отчета комиссии WADA мы запросили данные для изучения и принятия соответствующих мер, — сказал Сенронд. — Несмотря на неоднократные просьбы, WADA все еще не предоставило нам доказательства».

По словам Сенронда, FISU может получить больше информации на встрече с членами WADA, запланированной на четверг. «Если будут получены неопровержимые доказательства антидопинговых нарушений, то FISU примет соответствующие меры», — добавил он.

Россияне заняли первое место в медальном зачете на домашней Универсиаде, завоевав 292 награды, из которых 155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовых.

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