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16:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ВТБ Арена Парк» удостоен премии Moscow Stadium Forum

Проект «ВТБ Арена парк» стал обладателем премии Moscow Stadium Forum — главного бизнес-события в России в области строительства и эксплуатации спортивных сооружений — в номинации «Умный стадион».

Источник: Спорт-Экспресс

Авторитетное жюри таким образом отметило проект за разработку новых стандартов сервиса для посетителей комплекса «ВТБ Арена парк», которые обеспечат единую систему эффективного управления объектом.

На торжественной церемонии на «Открытие-Арене» 7 декабря премию получил директор по проектам «Арена парк ивентс» Кирилл Макарищев.

«Проект ВТБ Арена парк уникален во многом благодаря не только своим архитектурным, но и техническим решениям, и мы не могли не подумать над соответствующим мобильным решением, которое позволит нашим посетителям и клиентам в полной мере оценить высокий уровень комфорта, качества и многообразие всех сервисов, которые будут доступны на территории проекта, — сказал Макарищев. — В пару кликов через мобильное приложение можно будет не только узнать новости и информацию о любимой домашней команде, которых планируется три в проекте, но и купить билеты на матчи и концерты, заказать на свое место еду и напитки, сувенирную продукцию, столик в ресторане, узнать статистику матча и сделать ставку на результат игры, в том числе с помощью бонусов нашей собственной программы лояльности, но и по завершении мероприятия заказать такси. И это лишь вершина айсберга всех решений и возможностей, которые мы активно готовим к началу опытной эксплуатации объекта в 2018 году, которые мы надеемся оценят, в первую очередь, болельщики домашних команд и посетители концертных и развлекательных мероприятий».

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