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18:46 (мск), источник: ТАСС

WADA восстановило деятельность антидопинговой лаборатории Мехико

ТАСС, 5 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило аккредитацию антидопинговой лаборатории Мехико. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Источник: Reuters

Деятельность лаборатории была приостановлена в ноябре 2016 года из-за несоответствия стандартам качества.

Решение о восстановлении аккредитации мексиканской лаборатории было основано на рекомендациях, сделанных группой экспертов WADA, которая была удовлетворена тем, что лаборатория сумела исправить несоответствия стандартам. Сейчас лаборатория может возобновить свою работу, включая сбор анализов крови и мочи.

«WADA радо подтвердить, что аккредитация лаборатории Мехико в настоящее время восстановлена, — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — Мы хотели бы поблагодарить лабораторию за сотрудничество и напряженную работу, которые привели к восстановлению. Мы уверены, что лаборатория исправила свои недостатки, наша группа экспертов будет продолжать следить за ее работой, чтобы обеспечить ее соответствие высоким стандартам».

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