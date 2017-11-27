Топ-5 новых книг о спорте в вашей библиотеке

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До нового года осталось чуть больше месяца, а это значит, что пора обеспокоиться что читать во время зимних праздников. В Москве 29 ноября стартует Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, где можно найти много хороших произведений о спорте. «Чемпионат» выбрал пять самых интересных книг, которые обязательно должны быть в библиотеке каждого любителя спорта.

Мария Шарапова. «Неудержимая. Моя жизнь»

История выдающейся российской теннисистки — в вашей библиотеке. Маша рассказала историю своего успеха — откровенно и прямо о трудном пути к теннисному олимпу. Воспоминания из детства, отношения с отцом, взросление и мировая слава — Мария искренне делится самым сокровенным с читателем. Как стойко переносить все трудности и поражения, как не упасть с самого верха и как вернуться на корт после полутора лет дисквалификации. Биография будет интересна любому читателю, даже тому, кто никогда не смотрел теннис. Ну, а юные любители спорта смогут подчерпнуть для себя много полезного из личного опыта Шараповой.

«Мистер Деньги: Флойд Мейвезер»

Флойд Мейвезер — человек, зарабатывающий за один вечер 300 миллионов долларов, просто выходя на ринг. Впечатляет? История успеха простого мальчика из бедного района, ставшего самым продаваемым спортсменом. Как держать удар, когда жизнь бьёт тебя со всей силы? Как встать после нокаута от судьбы? В этой книге не только бокс и спорт. Истории о семье Флойда и его жизненном пути, которые никогда ранее не публиковались в прессе.

«Великое противостояние. Месси vs Роналду»

Самый сложный вопрос XXI века — кто лучше, Месси или Роналду? Любители футбола могут до бесконечности спорить о преимуществах каждого. Одно не подвергается сомнению — это два величайших игрока в истории футбола. Соперничество техничного аргентина и быстрого португальца уже стало легендой. Кто забил больше мячей, кто сделал это быстрее, у кого сильнее удар и чей сын носит футболку соперника? На эти и другие важные вопросы книга даст ответы и расскажет много нового. Машины начнут летать по воздуху и на Марсе уже будут покупать дома, а люди продолжат спорить — Лео или Криштиану? Чтобы раз и навсегда решить для себя на чьей вы стороне, вы просто обязаны прочитать эту книгу. Такого сравнения двух великих игроков ещё не было.

«Борьба за борьбу»

Всего несколько видов спорта дошло до наших дней из древней Греции. Один из них — борьба. Четыре года назад борьбу хотели похоронить как спорт, а точнее исключить из олимпийской программы. Несколько тысяч лет традиций, пота, слёз, побед и поражений могли кануть в лету. Но этого не произошло. Как противостоять Международному Олимпийскому комитету и победить? Рассказывают спортсмены, тренеры, чиновники, руководители и лоббисты. За несколько месяцев удалось сотворить невозможное — вернуть борьбу в олимпийскую программу. Это не только история важнейшей победы, но и инструкция для всех, кто сейчас борется с МОК и ВАДА.

«Златан Ибрагимович. Фанатская энциклопедия»

Златан Ибрагимович — самый удивительный нападающий в истории футбола. Златан не играет в футбол, это футбол играет в Златана. В каждом клубе где играл Ибрагимович, он становился лучшим бомбардиром и неизменно выигрывал титулы для своих команд. Кем был Златан до того, как порвал всех своими ударами по мячу в стиле карате? Читайте в энциклопедии о шведской суперзвезде.

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