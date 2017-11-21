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03:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сильнейшие бойцы Владивостока вошли в сборную города по ММА

В спорткомплексе «Арена спорта» прошли ежегодные Чемпионат и Первенство города по смешанному боевому единоборству.

Владивосток, 21 ноября, PrimaMedia.

Ежегодные Чемпионат и Первенство Владивостока по смешанному боевому единоборству ММА прошли в спорткомплексе «Арена спорта». В турнире приняли участие спортсмены, представляющие клубы боевых единоборств города. Из сильнейших бойцов сформируют сборную Владивостока, которая будет защищать честь города на краевом турнире в феврале 2018 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе федерации СБЕ ММА Приморского края.

На соревнованиях присутствовал почетный гость, руководитель федерации кудо ДФО Александр Ясин.

Турнир проходил в двух возрастных категориях — старшие юноши (16−17 лет) и взрослые спортсмены (18 лет и старше). Все бои в ринге были зрелищными и непредсказуемыми. Основное отличие любительского ММА от профессионального как раз и заключается в том, что спортсмен выходит на поединок с неизвестным соперником. За первые секунды нужно «просчитать» своего оппонента, выбрать верную тактику, чтобы его повергнуть.

В профессиональных же боях соперник известен заранее и спортсмен готовится именно на него, изучает его технику и продумывает тактику ведения боя. Поэтому в любительском ММА выиграть порой значительно сложнее. В том числе еще и потому, что, как правило, на соревнованиях по СБЕ ММА спортсмены проводят несколько поединков — нагрузка при этом колоссальная, как физическая, так и психологическая.

Именно с этой целью организаторами заранее были введены ограничения для участия в этих соревнованиях чемпионов и призеров международных турниров и чемпионатов России и ДВФО по СБЕ ММА, а также всероссийских турниров по ряду боевых единоборств. Чтобы участники Чемпионата и Первенства Владивостока могли конкурировать с равными соперниками.

«Эти соревнования проводятся, чтобы “обкатать” молодых спортсменов и популяризировать наш спорт. Это первая ступень, чтобы в дальнейшем они выступали на более весомых соревнованиях краевого и дальневосточного уровня», — отметил руководитель федерации смешанного боевого единоборства ММА Владивостока Владислав Ясин.

Для всех участников соревнования стали настоящим «боевым крещением». Многие поединки заканчивались досрочно проведением болевых приемов. Зрители активно поддерживали спортсменов, подбадривая их громкими выкриками.

Для Антона Пасикова из клуба «Булат» дебют в ММА завершился серебряной медалью в весовой категории 77,1 кг среди мужчин. В финале он проиграл своему одноклубнику Андрею Коровину решением судей.

«Готовлюсь продолжать дальше. Это был проходной этап “продышаться”, чтобы достигать дальнейших высот. Соперники были среднего уровня, в принципе, все достойные ребята», — поделился Антон.

Как отметил руководитель клуба «Булат» Сергей Хамазюк, участие в соревнованиях очень важно для спортсменов.

«Здесь тренируются морально-волевые качества. Надо понимать, что этот вид спорта жесткий, здесь не только борются, а еще и бьют, и можно получить травму, поэтому спортсмен должен включать инстинкт самосохранения и находить в себе какие-то резервы, о которых он не знал, что они у него вообще есть. Это не столько тренировочный процесс выявляет, а именно соревновательный», — отметил Сергей Хамазюк.

В этом году соревнования открыли много новых имен. Турнир завершился награждением победителей и призеров. Призами за лучшую технику отметили Даниила Филипповского и Анвара Абуталимова, за волю к победе призы вручили Алексею Борозне и Руслану Вагидову.

В командном зачете кубком за первое место наградили клуб «Булат», за второе — «Олимпиец» и за третье место — клуб «Пересвет».

Из сильнейших бойцов сформируют сборную Владивостока, которая будет защищать честь города на краевом турнире в феврале 2018 года. У спортсменов есть время поработать над ошибками и хорошо подготовиться к предстоящим ответственным стартам.

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