Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Собаки продлевают жизнь своим владельцам
Билет выигравшей 506 млн руб. россиянки отдали на экспертизу
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Сорвавшие концерт Райкина в Одессе спросили у него: "Чей Крым?"
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс3
Авангард2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо НН1
Металлург Мг1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь4
Лада4
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Бетис
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь4
Барыс0
Хоккей. НХЛ
21.11
Баффало Сэйбрз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
21.11
Торонто Мэйпл Ливз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
21.11
Вашингтон Кэпиталз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
21.11
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
21.11
Миннесота Уайлд
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
12:30
АмурОТ3
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
Локомотив2
Хоккей. НХЛ
21.11
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Все события
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
Манчини планирует доработать до конца контракта в «Зените»
Георгий Джикия продлил контракт со «Спартаком»
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
10«Зенит» разгромил «Тосно»
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
20:39 (мск), источник: РБК-Спорт

В США взорвали один из крупнейших стадионов в рамках реконструкции

Стадион Georgia Dome в понедельник, 20 ноября, прекратил свое существование. Он был взорван с тем, чтобы на его месте возвести новую арену.

Источник: AFP 2017

Georgia Dome был взорван утром 20 ноября. Для уничтожения арены, вмещавшей 71 250 зрителей, потребовалось около 2,5 тонн взрывчатых веществ. Всего процесс занял около 15 секунд — через 12 секунд рухнула крыша и еще три секунды ушло на то, чтобы уничтожить стены. Об этом сообщает Washington Post.

Georgia Dome, открытый в 1992 году, считался одним из самых больших крытых стадионов в США. Теперь вместо него планируют использовать Mercedes-Benz Stadium, на котором будут играть команды «Атланта Фальконс» (американский футбол) и «Атланта Юнайтед» (футбол). Стоимость новой арены оценивается в $1,6 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новая арена была возведена рядом со старой — расстояние между стадионами составило всего 100 метров. Чтобы Mercedes-Benz Stadium не пострадал, между аренами был натянут экран высотой с пятиэтажный дом.

За всю историю Georgia Dome принял более 39 млн болельщиков. Арена провела 1400 мероприятий, которые принесли прибыль более $7,4 млрд. В том числе на этой арене прошли да Супербоула, матчи баскетбольного турнира на Олимпиаде в 1996 году, три Финала четырех в NCAA и другие спортивные турниры.

 Успеть за 11 секунд: самые быстрые нокауты в титульных боях за историю
Один шаг до пропасти: чем грозит российскому спорту решение WADA
Манчини планирует доработать до конца контракта в «Зените»
Георгий Джикия продлил контракт со «Спартаком»
Четыре российских легкоатлета подвергнуты дисквалификации
Два игрока ЦСКА получили переломы в игре со «СКА-Хабаровском»
«Реал» зимой намерен приобрести футболиста «Арсенала»
«Сдавали бутылки, чтоб поесть». Трудная судьба воспитанника ЦСКА
УЕФА оштрафовал «Зенит» по итогам матча с «Русенборгом» в ЛЕ
Новости
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына Телеведущий организует голосование.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь