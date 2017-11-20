В США взорвали один из крупнейших стадионов в рамках реконструкции
Стадион Georgia Dome в понедельник, 20 ноября, прекратил свое существование. Он был взорван с тем, чтобы на его месте возвести новую арену.
Стадион Georgia Dome в понедельник, 20 ноября, прекратил свое существование. Он был взорван с тем, чтобы на его месте возвести новую арену.
Georgia Dome был взорван утром 20 ноября. Для уничтожения арены, вмещавшей 71 250 зрителей, потребовалось около 2,5 тонн взрывчатых веществ. Всего процесс занял около 15 секунд — через 12 секунд рухнула крыша и еще три секунды ушло на то, чтобы уничтожить стены. Об этом сообщает Washington Post.
Georgia Dome, открытый в 1992 году, считался одним из самых больших крытых стадионов в США. Теперь вместо него планируют использовать
Новая арена была возведена рядом со старой — расстояние между стадионами составило всего 100 метров. Чтобы
За всю историю Georgia Dome принял более 39 млн болельщиков. Арена провела 1400 мероприятий, которые принесли прибыль более $7,4 млрд. В том числе на этой арене прошли да Супербоула, матчи баскетбольного турнира на Олимпиаде в 1996 году, три Финала четырех в NCAA и другие спортивные турниры.