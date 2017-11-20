В США взорвали один из крупнейших стадионов в рамках реконструкции

Источник: AFP 2017

Georgia Dome был взорван утром 20 ноября. Для уничтожения арены, вмещавшей 71 250 зрителей, потребовалось около 2,5 тонн взрывчатых веществ. Всего процесс занял около 15 секунд — через 12 секунд рухнула крыша и еще три секунды ушло на то, чтобы уничтожить стены. Об этом сообщает Washington Post.

Georgia Dome, открытый в 1992 году, считался одним из самых больших крытых стадионов в США. Теперь вместо него планируют использовать Mercedes-Benz Stadium, на котором будут играть команды «Атланта Фальконс» (американский футбол) и «Атланта Юнайтед» (футбол). Стоимость новой арены оценивается в $1,6 млн.

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Новая арена была возведена рядом со старой — расстояние между стадионами составило всего 100 метров. Чтобы Mercedes-Benz Stadium не пострадал, между аренами был натянут экран высотой с пятиэтажный дом.