Рекорд мира в гиревом спорте установил житель Новосибирска
Евгений Бутенко совершил 115 толчков и 156 рывков гири, завоевав в сумме 193 очка — и этот результат стал новым рекордом мира среди юниоров в сумме двоеборья в его весовой категории.
Евгений Бутенко совершил 115 толчков и 156 рывков гири, завоевав в сумме 193 очка — и этот результат стал новым рекордом мира среди юниоров в сумме двоеборья в его весовой категории.
В южнокорейском Сеуле прошел чемпионат и первенство мира по гиревому спорту, в котором приняли участие 470 спортсменов из 34 стран мира. В составе сборной команды России выступал новосибирский спортсмен Евгений Бутенко, который стал победителем в весовой категории до 63 кг в двоеборье. Евгений совершил 115 толчков и 156 рывков гири, завоевав в сумме 193 очка — и этот результат стал новым рекордом мира среди юниоров в сумме двоеборья в его весовой категории.
«Выполнять рекорд и показать
Добавим, что для Евгения это первенство мира среди юниоров последнее в карьере, далее — чемпионаты среди взрослых. Он становился победителем первенства мира в двоеборье также в 2014—2016 годах. В прошлом году сумма очков у Евгения составила 184,5. Также пять раз Евгений побеждал на первенстве Европы, на чемпионате России в этом году он завоевал две бронзовых медали — в двоеборье и в толчке по длинному циклу.