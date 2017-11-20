Рекорд мира в гиревом спорте установил житель Новосибирска

В южнокорейском Сеуле прошел чемпионат и первенство мира по гиревому спорту, в котором приняли участие 470 спортсменов из 34 стран мира. В составе сборной команды России выступал новосибирский спортсмен Евгений Бутенко, который стал победителем в весовой категории до 63 кг в двоеборье. Евгений совершил 115 толчков и 156 рывков гири, завоевав в сумме 193 очка — и этот результат стал новым рекордом мира среди юниоров в сумме двоеборья в его весовой категории.

«Выполнять рекорд и показать какой-то определенный результат не планировалось, так получилось, — говорит Евгений Бутенко. — Эмоций в этот раз вообще не было, холодная, спокойная работа — то, что нужно. Основные конкуренты традиционные: из Казахстана, Украины, Литвы».