Ерлан Кожагапанов назначен вице-министром культуры и спорта Казахстана
Постановлением Правительства Казахстана Ерлан Кожагапанов назначен на должность
Постановлением Правительства Казахстана Ерлан Кожагапанов назначен на должность
С декабря 2016 года по настоящее время был советником
В разное время занимался предпринимательской деятельностью. Возглавлял департаменты таможенного контроля по
Ерлан Кожагапанов родился 13 августа 1968 года. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности «Экономика», Алматинский государственный университет по специальности «Финансы» и Российскую таможенную академию Государственного таможенного комитета РФ по специальности «Юриспруденция». В 1987—1989 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР.
Награжден орденами «Айбын» II степени и «Құрмет».