Ерлан Кожагапанов назначен вице-министром культуры и спорта Казахстана

С декабря 2016 года по настоящее время был советником премьер-министра. До этого работал президентом Федерации футбола Казахстана. Покинул пост главы ФФК в октябре 2016 года. «Отправлюсь в один из американских вузов. Считаю, это очень правильное направление. Мое обучение займет полгода», — рассказывал тогда Кожагапанов.

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В разное время занимался предпринимательской деятельностью. Возглавлял департаменты таможенного контроля по Южно-Казахстанской, Жамбылской областям и Алматы. Также работал председателем Агентства по делам спорта и физической культуры. С октября 2006 по август 2007 года занимал должность акима района «Алматы» столицы. С 2007 по 2013 год был заместителем акима Астаны.

Ерлан Кожагапанов родился 13 августа 1968 года. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности «Экономика», Алматинский государственный университет по специальности «Финансы» и Российскую таможенную академию Государственного таможенного комитета РФ по специальности «Юриспруденция». В 1987—1989 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР.