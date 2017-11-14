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11:19 (мск)

В Москве проходит фестиваль экшн-спорт фотографии и кино

В Музее Москвы открылся S-Fest, международный фестиваль экшн-спорт фотографии и кино.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Участниками фестиваля стали российские и зарубежные фотографы, режиссеры, операторы и художники. Посетители фестиваля увидят снимки арктического серфинга, графичные горные пейзажи, черно-белые городские геометричные кадры и коллажи.

Россию на мероприятии представят Максим Балаховский со сноубордическими репортажами из Гренландии, Чили и с Камчатки, куратор фестиваля Андрей Пирумов, Кирилл Умрихин, Алексей Лапин и скейтбордист Петя Барабака с отдельной экспозицией.

На S-Feste представлены более 150 различных фотографий, посвященных сноубордингу, скейтбордингу и серфингу.

Каждый день на фестивале будут проходить премьеры фильмов об экшн-спорте. Также посетители мероприятия смогут посетить мастер-классы, посвященные фото и видеосъемке.

S-Fest завершится 19 ноября.

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