В Москве проходит фестиваль экшн-спорт фотографии и кино
В Музее Москвы открылся
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В Музее Москвы открылся
Участниками фестиваля стали российские и зарубежные фотографы, режиссеры, операторы и художники. Посетители фестиваля увидят снимки арктического серфинга, графичные горные пейзажи,
Россию на мероприятии представят Максим Балаховский со сноубордическими репортажами из Гренландии, Чили и с Камчатки, куратор фестиваля Андрей Пирумов, Кирилл Умрихин, Алексей Лапин и скейтбордист Петя Барабака с отдельной экспозицией.
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Каждый день на фестивале будут проходить премьеры фильмов об