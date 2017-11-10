Свищев сомневается в достоверности базы данных Московской лаборатории, полученной WADA
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Достоверность базы
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Достоверность базы
Как сообщается на официальном сайте WADA, база данных содержит результаты
«Эти криминальные истории, если честно, надоедают; начинается очередной детектив. Почему нам не говорят, что это за информаторы, кто конкретно передал эти данные? Почему мы должны верить этим источникам, фамилии которых не называются? Столько вопросов, но ответов на них нет», — сказал Свищев.
«Вот когда с нами будут говорить открыто, как с партнерами, а не как с врагами человечества, тогда стоит серьезно воспринимать такие вещи. Тогда станет ясно, что люди действительно хотят решить проблему, а не раздуть», — отметил депутат.
«Судья прежде чем вынести обвинение, опрашивает свидетелей, потерпевших, обвинителей, уточняет, что является источником доказательств. А тут придумывают тайны мадридского двора. Это правда незаконно и нецивилизованно. С нами не хотят разговаривать, не хотят нас слышать, а хотят только обвинять», — сказал Свищев.