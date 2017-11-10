Свищев сомневается в достоверности базы данных Московской лаборатории, полученной WADA

Источник: ИТАР-ТАСС

Как сообщается на официальном сайте WADA, база данных содержит результаты допинг-тестов 2012—2015 годов. Американская газета New York Times утверждает, что файл с базой данных WADA получило с помощью анонимного информатора. WADA проводит судебно-медицинский анализ полученного файла.

«Эти криминальные истории, если честно, надоедают; начинается очередной детектив. Почему нам не говорят, что это за информаторы, кто конкретно передал эти данные? Почему мы должны верить этим источникам, фамилии которых не называются? Столько вопросов, но ответов на них нет», — сказал Свищев.

«Вот когда с нами будут говорить открыто, как с партнерами, а не как с врагами человечества, тогда стоит серьезно воспринимать такие вещи. Тогда станет ясно, что люди действительно хотят решить проблему, а не раздуть», — отметил депутат.