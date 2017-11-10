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22:02 (мск), источник: ТАСС

Свищев сомневается в достоверности базы данных Московской лаборатории, полученной WADA

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Достоверность базы допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории, о получении которой Всемирным антидопинговым агентством (WADA) было объявлено в пятницу, вызывает сомнения, поскольку не названы имена информаторов, ее предоставивших. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Источник: ИТАР-ТАСС

Как сообщается на официальном сайте WADA, база данных содержит результаты допинг-тестов 2012—2015 годов. Американская газета New York Times утверждает, что файл с базой данных WADA получило с помощью анонимного информатора. WADA проводит судебно-медицинский анализ полученного файла.

«Эти криминальные истории, если честно, надоедают; начинается очередной детектив. Почему нам не говорят, что это за информаторы, кто конкретно передал эти данные? Почему мы должны верить этим источникам, фамилии которых не называются? Столько вопросов, но ответов на них нет», — сказал Свищев.

«Вот когда с нами будут говорить открыто, как с партнерами, а не как с врагами человечества, тогда стоит серьезно воспринимать такие вещи. Тогда станет ясно, что люди действительно хотят решить проблему, а не раздуть», — отметил депутат.

«Судья прежде чем вынести обвинение, опрашивает свидетелей, потерпевших, обвинителей, уточняет, что является источником доказательств. А тут придумывают тайны мадридского двора. Это правда незаконно и нецивилизованно. С нами не хотят разговаривать, не хотят нас слышать, а хотят только обвинять», — сказал Свищев.

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