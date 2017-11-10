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20:53 (мск), источник: РБК

WADA добыло файл с новыми «доказательствами доклада Макларена»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило результаты допинг-проб российских спортсменов с начала 2012 года по август 2015 года. Это поможет в расследовании Ричарда Макларена о допинговой программе в России, заявили в WADA.

Источник: AFP 2017

Всемирное антидопинговое агентство WADA получило базу данных с допинг-пробами российских спортсменов за 2012 по 2015 год. Сообщение об этом размещено на сайте организации.

«В конце октября независимый департамент WADA по расследованиям получил новые сведения о бывшей Московской лаборатории, аккредитованной WADA. В частности, WADA получила электронный файл, который, по мнению департамента организации по расследованиям, является базой данных Московского допингового центра со всеми данными тестирования в период с января 2012 года по август 2015 года», — говорится в сообщении организации.

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Специалисты WADA рассчитывают, что полученная информация поможет найти новые аргументы в пользу выводов независимого эксперта организации Ричарда Макларена о существовании в России государственной программы, которая поощряет спортсменов употреблять допинг.

Новые данные помогут усилить давление на российские власти с тем, чтобы они публично признали результаты доклада Макларена «для того, чтобы мы все смогли двигаться дальше к восстановлению доверия к российскому спорту», заявил президент WADA Крейг Риди.

В настоящее время специалисты антидопингового агентства продолжают анализ полученных данных. Свои выводы они представят в середине ноября.

WADA проинформировало о полученных файлах антидопинговую комиссию МОК.

WADA обсудит восстановление членства Российского антидопингового агентства
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