Последние приготовления к боям в клетке идут в Екатеринбурге

«Вес ушел хорошо, спарринги прошли отлично, мне было комфортно, я думаю, что это правильное решение. Впереди самая веселая неделя, наверное, из всех тренировочных процессов — это весогонка», — сказал боец ММА Иван Штырков.

«Сразу скажу, я пока не смотрел его бои. У меня пока тренер его разбирал. Сейчас когда у нас начнутся спарринги, мы вместе сядем и будем разбирать, как нам лучше подойти к этому бою, что лучше сделать. Одна задача — выходить и показать интересный и красивый бой», — говорит боксёр Александр Поветкин.