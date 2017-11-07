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13:46 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Последние приготовления к боям в клетке идут в Екатеринбурге

Одним из главных героев 11 ноября станет Иван Штырков. Его ждет первая в карьере схватка в весовой категории до 93 килограммов.

Источник: Вести - Екатеринбург

«Вес ушел хорошо, спарринги прошли отлично, мне было комфортно, я думаю, что это правильное решение. Впереди самая веселая неделя, наверное, из всех тренировочных процессов — это весогонка», — сказал боец ММА Иван Штырков.

Противником 28-летнего Ивана станет 40-летний конголезец Кристиан Мпумбу. На его счету 21 победа в 29 боях. Всего в десятиугольной клетке будут сражаться 34 спортсмена. Запланированы и классические бои.

Александр Поветкин на ринге встретится с румыном Кристианом Хаммером. В случае победы Поветкин сможет получить титул чемпиона ВБО интернешенл.

«Сразу скажу, я пока не смотрел его бои. У меня пока тренер его разбирал. Сейчас когда у нас начнутся спарринги, мы вместе сядем и будем разбирать, как нам лучше подойти к этому бою, что лучше сделать. Одна задача — выходить и показать интересный и красивый бой», — говорит боксёр Александр Поветкин.

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