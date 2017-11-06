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20:59 (мск), источник: ЕАН

Четверо екатеринбуржцев пробежали Нью-Йоркский марафон

Екатеринбуржцы Анна Коротких, Ринат Низамов, Никита Ежовкин и Марина Попова пробежали легендарный Нью-Йоркский марафон.

Отметим, что Марина всего за два месяца пробежала три марафонские дистанции majors. На ее счету, как и у Никиты Ежовкина, сверхсложный шоссейный ультрамарафон Comrades, который прошел в июне в ЮАР.

Победителем забега в Нью-Йорке стал кениец Джеффри Кипсанг, преодолевший 42 км 195 м за 2 часа 10 минут 53 секунды.

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