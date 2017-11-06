В Амстердаме прошел финал чемпионата мира по брейкдансу Red Bull BC One
Четверо екатеринбуржцев пробежали Нью-Йоркский марафон
Екатеринбуржцы Анна Коротких, Ринат Низамов, Никита Ежовкин и Марина Попова пробежали легендарный
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Екатеринбуржцы Анна Коротких, Ринат Низамов, Никита Ежовкин и Марина Попова пробежали легендарный
Отметим, что Марина всего за два месяца пробежала три марафонские дистанции majors. На ее счету, как и у Никиты Ежовкина, сверхсложный шоссейный ультрамарафон Comrades, который прошел в июне в ЮАР.
Победителем забега в