В Амстердаме прошел финал чемпионата мира по брейкдансу Red Bull BC One
Голландский спортсмен выиграл финал ЧМ по брейкдансу
В Амстердаме прошел финал чемпионата мира по брейкдансу Red Bull BC One.
В Амстердаме прошел финал чемпионата мира по брейкдансу Red Bull BC One.
Победу одержал представитель Нидерландов Menno. В решающем поединке он оказался сильней спортсмена из Южной Кореи Wing. Для голландца этот титул стал вторым в карьере, ранее он уже выигрывал звание чемпиона в 2014 году. Он стал третьим в истории турнира, кому удалось завоевать титул дважды.
28-летний победитель сказал: «Я тренировался как зверь. Я провел в туре месяц и тренировался всегда, когда появлялась минута. Я просыпался рано утром, чтобы пойти на тренировку, и внимательно следил за состоянием моего организма. Я никогда не был в такой хорошей форме, как сейчас».
«Надеюсь, мне удалось вдохновить множество молодых ребят, и они начнут танцевать. Мои семья и команда были со мной и поддерживали меня, вся страна наблюдала за моими выступлениями. Я знал, что у меня были шансы на победу», — добавил Menno.
Соревнования проводились на выбывание по системе «1 на 1», пары участников были определены в ходе предварительной жеребьевки. Победителей противостояний выбирали пять судей. Перед финальным поединком выступила известная
Судья Crazy Legs, работавший на турнире, отметил: «Победа Menno была полностью заслуженной. Я думаю, он выиграл ради своей страны. Он побеждал для болельщиков даже больше, чем для самого себя».
На площадку вышли 16 участников из 9 стран. За соревнованиями наблюдали три тысячи болельщиков.
Впервые в истории в Red Bull BC One принимала участие девушка, Ayumi из Японии, которая выбыла из соревнований в первом раунде, проиграв всего
Россию на турнире представлял Иван Ососков из Кемерово, выступающий под псевдонимом Alkolil.
В Амстердаме россиянин успешно преодолел барьер первого раунда, победив американца Moy, но завершил борьбу уже во втором раунде, уступив представителю Японии, Shigekix. Российский спортсмен принимал участие в финале Red Bull BC One четвертый раз в карьере, ранее он уже выступал на соревнованиях в 2012, 2014 и 2015 годах. Лучший результат россиянин показал в 2014 году, когда дошел до полуфинала.