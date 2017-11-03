Мировой спорт активно привлекает инновационные технологии

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Посыл правильный, но совершенно не актуальный для Беларуси, где для подавляющего большинства наставников сфера ИТ видится пока чем-то вроде параллельной вселенной. От изучения которой тем не менее уже сегодня напрямую зависят успехи не только в набирающем популярность киберспорте, но и в классических футболе, баскетболе или легкой атлетике.

Спортивный мир на пороге новой революции. Если точнее, она уже идет. Вспомните, еще десяток лет назад мало кто всерьез воспринимал разговоры о реальности серьезных побед без допинга. Решение МОК о замораживании проб на десять лет и последовавшая за этим череда громких скандалов перевернули прежний мир вверх дном, заставив искать принципиально новые возможности получения преимущества. За последние годы ведущие клубы, лиги и федерации инвестировали в эти исследования миллионы евро, а результаты невольно заставляют вспомнить фантастические рассказы о киборгах. Вместо того чтобы пичкать спорт запрещенной «химией» (что, впрочем, не отменяет исследований в этом направлении), новые технологии пытаются измерить, обобщить, проанализировать и описать его цифрами и данными. Причем касается это не только пульса, давления или скорости прохождения дистанции, а в буквальном смысле слова всего, что происходит на газоне, паркете, льду и даже за их пределами. Результат — более выверенные движения, математически правильные решения и наиболее рациональное использование ресурсов организма, позволяющие в итоге выигрывать уже даже не десятые доли секунды.

Один из наиболее интригующих примеров использования этих данных — представленная весной разработка по просьбе Немецкого футбольного союза, искавшего возможность повысить эффективность отражения вратарями пенальти. Проанализировав все пенальти, пробитые в течение сезона во всех ведущих европейских лигах, привлеченная ИT-компания разработала приложение для голкиперов и тренеров, позволяющее с высочайшей точностью определить, куда, как и с какой силой тот или иной игрок ударит по воротам и куда в это время будет смотреть. Причем успеть воспользоваться этими данными можно за то время, которое обычно проходит от момента назначения до исполнения пенальти. Вполне возможно, эффективность этих разработок мы сможем в полной мере оценить уже в следующем году во время чемпионата мира (интересно будет посмотреть на процент отраженных немецкими голкиперами пенальти), однако масштаб экспансии технологий в спорт куда глобальнее отдельно взятого футбольного матча.

Программные продукты контролируют и анализируют время сна и возможности организма на тренировке в зависимости от степени недосыпа (состояние человека после бессонной ночи ученые сопоставляют с опьянением от 11 полулитровых кружек пива). Ведущие компании создают совместно с «Барселоной» или «Голден Стейт Уориорз» виртуальные рекламные продукты. Сборная США по волейболу активно использует программу, позволяющую с помощью размещенных на игроках специальных чипов в точности определить высоту и частоту прыжков и перемещений по площадке для более четкого управления игрой и предотвращения травм. Легкоатлеты используют радар, в совокупности с датчиками и видеокамерами вычисляющий траектории полета ядер и молотов, анализирующий данные и в режиме реального времени выдающий рекомендации и корректировки в зависимости от состояния каждого спортсмена. Горб на футболке Лионеля Месси, одно время ставший предметом споров и обсуждений среди поклонников, оказался блоком управления системы, контролирующей состояние спортсмена и позволяющей тренерскому штабу «Барселоны» наиболее эффективно использовать возможности его организма без риска получения травмы. Даже в борьбе умудрились вывести четкие зависимости, позволяющие избежать перетренированности и подходить к соревнованиям в идеальной форме.

А что же Беларусь? Увы, несмотря на очевидный прогресс в области ИТ, отечественный спорт пока не торопится уходить в виртуальную реальность, а примеры использования новейших разработок находятся лишь единичные. Самый смелый шаг предприняли конькобежцы. Главный тренер национальной сборной Сергей Минин, возглавивший команду всего год назад, тенденции уловил с ходу и поставил перед разработчиками соответствующую задачу:

Мы внедряем очки виртуальной реальности, позволяющие спортсмену видеть перед собой лидера. Скорость и ритм движений этого лидера будут моделироваться исходя из данных, полученных на основании анализа выступлений ведущих спортсменов мира. Специалисты уже просканировали весь конькобежный овал «Минск-Арены», сейчас создают соответствующий интерфейс. Он, к слову, будет одновременно анализировать пульс, ритм передвижения, скорость, и все это позволит задавать практически любые условия для тренировки. Сергей Минин

Похожие технологии, к слову, активно используются в НБА, и именно с «виртуальными» тренировками с одновременным анализом траекторий, состояния организма и уймы других параметров связывают феноменальную точность бросков лидера «Голден Стейт Уориорз» Стефа Карри. Однако Минин замечает, что в конькобежном спорте подобные технологии не применяются, и потенциально они могут дать нашим спортсменам определенное преимущество.

Несколько лет назад высокие технологии постучались и в белорусское плавание. Правда, ныне вернувшийся тренировать в Словению специалист Дмитрий Манцевич замечает, что попытки снимать спортсменов во время движения и анализировать эти данные первыми начали предпринимать еще в СССР:

— Вспомните, насколько техника знаменитого Александра Попова отличалась от того, как плыли его соперники. Тогда идея эстонского тренера Рейна Хальянда оказалась настолько необычной, что позволяла спортсмену стать почти непобедимым. Сегодня сбором и анализом видеоинформации занимаются все. На чемпионатах мира можно увидеть порой толпу людей с камерами, пытающихся занять место ближе к центру бассейна. В некоторых бассейнах установлена отдельная система, позволяющая всем желающим получить в свое распоряжение любые данные. Этим пользуется в том числе и наша сборная. Хотя раньше тренеры, как в 1970-е, стояли на бортике с секундомером, а после тренировки вместо изучения данных и графиков спрашивали у спортсмена, как он себя чувствует.

Большинство специалистов с метафорическими секундомерами стоит и нынче, упорно не желая замечать надвигающейся тучи. О том, что тренеры (и особенно представители старшего поколения) игнорируют семинары и с откровенным скепсисом воспринимают предлагаемые технологии, говорилось не единожды во многих видах спорта. Однако причины, по словам Манцевича, кроются не в дороговизне разработок, не в сложности их восприятия, а в банальном нежелании заглянуть в зеркало: