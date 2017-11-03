Телеканал «Матч ТВ» сменил слоган на «Знай наших»

Источник: РИА "Новости"

«Матч ТВ» был запущен 1 ноября 2015 года. Слоган «Все на матч» появился с первых дней существования телеканала.

«Телеканалу исполнилось два года. Принято решение заменить слоган “Все на матч” на новый слоган “Знай наших”. Департамент эфирного маркетинга снял серию ID — идентификаторов с участием российских топ-спортсменов в поддержку нового слогана. Новые лица телеканала должны быть ближе к аудитории разных возрастов, и молодой, и более возрастной. Для каждого возрастного сегмента зрительской телеаудитории телеканал представляют спортсмены разных поколений», — говорится в пресс-релизе «Матч ТВ».

Как отмечается в пресс-релизе, в съемках, приуроченных к двухлетию вещания канала, приняли участие олимпийский чемпион по биатлону Алексей Волков, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева, гроссмейстер Сергей Карякин, двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода, действующий чемпион России по футболу, капитан московского «Спартака» Денис Глушаков.