Телеканал «Матч ТВ» сменил слоган на «Знай наших»
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» сменил слоган со «Все на матч» на «Знай наших». Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» сменил слоган со «Все на матч» на «Знай наших». Об этом ТАСС сообщили в
«Матч ТВ» был запущен 1 ноября 2015 года. Слоган «Все на матч» появился с первых дней существования телеканала.
«Телеканалу исполнилось два года. Принято решение заменить слоган “Все на матч” на новый слоган “Знай наших”. Департамент эфирного маркетинга снял серию ID — идентификаторов с участием российских
Как отмечается в
«Список спортсменов, снявшихся в серии ID, будет обновляться — со временем в роликах появится больше новых чемпионов», — говорится в