72 подозрительных матча было зафиксировано в третьем квартале 2017 года

ESSA была создана в 2005 году для мониторинга рынка ставок и оповещения спортивных органов и национальных регуляторов о подозрительных матчах. Ассоциация сотрудничает с крупнейшими лицензированными букмекерами (bwin, William Hill, bet365, Paddy Power Betfair и др.) и ведущими спортивными организациями, среди которых ФИФА, МОК и другие. В рамках ассоциации букмекеры и федерации обмениваются информацией о подозрительных ставках.



Один из членов ESSA bwin теперь официально ведёт свою деятельность в России. bwin — один из крупнейших букмекеров в мире — бренд, в июне официально представленный в России. Компания, основанная в 1997 году, — ведущий игорный онлайн-оператор и один из самых популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Бренд bwin принадлежит крупнейшему игровому холдингу GVC. Среди команд, имеющих партнёрские соглашения с брендом bwin, — ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия» (Дортмунд), «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и другие. Осенью 2017 года bwin Россия получила статус официального партнёра Всероссийской федерации волейбола. Пройти регистрацию и получить приветственный бонус можно на сайте bwin.ru.