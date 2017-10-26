WADA зафиксировало рост положительных допинг-проб в 2016 году

В 2015 году положительный результат дали 3 809 проб из общих 303 369 образцов, что составило 1,26% от общего количества. В 2016 году процент вырос до цифры в 1,60% (4 822 положительных из 300 565 взятых образцов). При этом, как отмечает WADA, около 60% аккредитованных лабораторий зафиксировали увеличение количества проверенных проб.

Всего в 2016 году в рамках программы тестирования Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) совместно с Британским антидопинговым агентством (UKAD) было взято 2 557 проб, из которых 2,6% (65) показали положительные результаты.

«Отчет по показателям тестирования продолжает доказывать свою ценность для антидопингового сообщества, — сказал президент WADA Крейг Риди. — Он взаимосвязан с другими аспектами глобальной антидопинговой программы: образовательные инициативы, разведка и расследования, обмен информацией между антидопинговыми организациями. Отчет 2016 года — еще один инструмент для защиты целостности спорта и продвижения ценностей честной игры, честности и прозрачности».

«Данные, представленные в отчете, имеют решающее значение для создания и поддержания глобальных и национальных антидопинговых программ, — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — Мы считаем, что этот отчет, содержащий огромное количество ценных сведений, позволяет сообществу по борьбе с допингом задавать правильные вопросы по поводу различных тенденций или расхождений, и, если необходимо, следить за ними».