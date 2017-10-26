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01:16 (мск), источник: ТАСС

WADA зафиксировало рост положительных допинг-проб в 2016 году

ТАСС, 26 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отметило рост положительных допинг-проб у спортсменов в 2016 году по сравнению с показателями по итогам 2015 года. Об этом сообщается в отчете организации, опубликованном на сайте WADA.

В 2015 году положительный результат дали 3 809 проб из общих 303 369 образцов, что составило 1,26% от общего количества. В 2016 году процент вырос до цифры в 1,60% (4 822 положительных из 300 565 взятых образцов). При этом, как отмечает WADA, около 60% аккредитованных лабораторий зафиксировали увеличение количества проверенных проб.

Всего в 2016 году в рамках программы тестирования Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) совместно с Британским антидопинговым агентством (UKAD) было взято 2 557 проб, из которых 2,6% (65) показали положительные результаты.

«Отчет по показателям тестирования продолжает доказывать свою ценность для антидопингового сообщества, — сказал президент WADA Крейг Риди. — Он взаимосвязан с другими аспектами глобальной антидопинговой программы: образовательные инициативы, разведка и расследования, обмен информацией между антидопинговыми организациями. Отчет 2016 года — еще один инструмент для защиты целостности спорта и продвижения ценностей честной игры, честности и прозрачности».

«Данные, представленные в отчете, имеют решающее значение для создания и поддержания глобальных и национальных антидопинговых программ, — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — Мы считаем, что этот отчет, содержащий огромное количество ценных сведений, позволяет сообществу по борьбе с допингом задавать правильные вопросы по поводу различных тенденций или расхождений, и, если необходимо, следить за ними».

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. UKAD и РУСАДА в конце января 2016 года подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым организации совместно занимаются планированием тестирования российских спортсменов, рассматривают заявки на выдачу терапевтического разрешения атлетам, которые из-за проблем со здоровьем вынуждены принимать лекарства из запрещенного списка. Также РУСАДА и UKAD совместно решали, в каких лабораториях будут исследоваться допинг-пробы. 27 июня 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением UKAD.

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