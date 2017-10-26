Спортсмены против Октябрьской революции

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
25.10
Кьево1
Милан4
Футбол. Зарубежный
25.10
Кальяри2
Беневенто1
Футбол. Зарубежный
25.10
Болонья1
Лацио2
Футбол. Зарубежный
25.10
Фиорентина3
Торино0
Футбол. Зарубежный
25.10
Дженоа2
Наполи3
Футбол. Зарубежный
25.10
Рома1
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
25.10
Ювентус4
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
25.10
Сассуоло0
Удинезе1
Хоккей. КХЛ
25.10
Слован2
Локомотив3
Хоккей. КХЛ
25.10
ЦСКА4
Динамо Мн1
Хоккей. КХЛ
25.10
Спартак4
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
25.10
Витязь2
СКА4
Футбол. Зарубежный
25.10
Аталанта3
Верона0
Хоккей. КХЛ
25.10
Торпедо ННБ1
Югра2
Футбол. Кубок России
25.10
Спартак М5
Спартак Нч2
Футбол. Кубок России
25.10
Рубин1
Крылья Советов2
Футбол. Кубок России
25.10
ТосноП 6:50
Томь0
Хоккей. КХЛ
25.10
ЙокеритОТ2
Барыс3
Футбол. Кубок России
25.10
РостовП 9:101
Амкар1
Футбол. Кубок России
25.10
Шинник4
Олимпиец0
Футбол. Кубок России
25.10
Тамбов0
Авангард К2
Футбол. Кубок России
25.10
Луч-Энергия2
Енисей1
Футбол. Кубок России
25.10
СКА-Хабаровск2
Динамо СПб0
Все события
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России
Третьяк объяснил силу канадцев на примере фотографии Путина
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» сравнялись
Малым городам дадут шанс на благоустройство
Фоторепортажи
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
00:32 (мск), источник: Газета.Ру

Спортсмены против Октябрьской революции

Октябрьская революция 1917 года сделала непримиримыми врагами российских спортсменов, еще недавно плечом к плечу боровшихся в составе одной команды на Олимпиаде. Многие из них с оружием в руках вышли сражаться с захватившими власть большевиками.

Источник: Газета.Ру

Октябрьская революция 1917 года и последовавшая за ней Гражданская война не пощадили едва зародившееся в России сообщество спортсменов. Некоторые из наших пионеров Олимпиад сложили головы еще в Первую мировую войну. Другие показательно не принимали деятельного участия в революционных событиях, после раскола остались жить в стране и попали под жернова сталинских репрессий в конце 1930-х либо умерли в блокадном Ленинграде. Третьи взяли за ориентир ту позицию, которая весь советский период официально считалась «вражеской».

Звезды спорта Российской империи вступали в ряды Белой армии и сопротивлялись большевикам, захватившим власть на 1/6 части суши.

Этим людям пришлось навсегда порвать со своими товарищами по команде. Они сделали выбор, в который верили, и который отстаивали до конца.

К моменту свержения Временного правительства Россия имела опыт выступления на трех Олимпиадах (Игры-1904 в Сент-Луисе наши пропустили из-за дороговизны поездки за океан). В Париже-1900 и Лондоне-1908 спортивную честь страны отстаивали по несколько атлетов. Зато в Стокгольм-1912 уже отправилась внушительная делегация во главе с великим князем Дмитрием Романовым.

Основной защитник футбольной сборной, участник легендарного олимпийского матча с Германией (0:16) Петр Соколов прославился не столько на зеленых полях, сколько в белой контрразведке.

Ярый монархист и бескомпромиссный противник Советов, в 1920-е годы он выявлял агентов ОГПУ среди русской эмиграции в Финляндии, состоял активным членом РОВС.

Соколов призывал к борьбе с большевизмом и во время советско-финской войны. Дожил до преклонного возраста (80 лет), в 1971-м скончался в Швеции, куда был вынужден переехать в конце Второй мировой из-за преследования СМЕРШем.

Чемпион России по фехтованию Владимир Андреев был командирован в Стокгольм в чине капитана лейб-гвардии Волынского полка. На Играх он не снискал особых лавров, но заслужил от Олимпийского комитета Швеции почетную награду за «яркие сабельные бои».

Весной 1918-го Андреев участвовал в легендарном Ледяном походе, в числе 4000 воинов составив элитное ядро Добровольческой армии Антона Деникина. Олимпионик пережил ужасы войны, а после вынужденной эмиграции основал и развивал фехтование в Болгарии.

Участник полуфинала олимпийского турнира саблистов Аполлон фон Грейфенфельс воевал в белых войсках на Севере России. В 1919-м эмигрировал в Англию.

Его сослуживцем был наш серебряный призер Стокгольма в командных состязаниях по стрельбе из дуэльного пистолета с 30 метров Николай Мельницкий.

В Первую мировую медалист служил в авиации, а в Гражданскую успешно применял свои спортивные навыки на Северном фронте под руководством главнокомандующего Евгения Миллера, будущего председателя РОВС. Мельницкий прожил долгую и насыщенную жизнь, завершив земной путь в Париже в 1965 году.

Судьба его партнеров по серебряной команде сложилась иначе.

Георгий Пантелеймонов прошел всю Гражданскую, состоял в частях у Деникина, затем присоединился к Русской армии Петра Врангеля в Крыму. После эвакуации с полуострова жил в эмиграции в Белграде, где и умер в 1934-м.

Амос Каш согласился сотрудничать с новой властью, став одним из первых тренеров-инструкторов советской стрелковой школы, в 1923-м выиграл чемпионат СССР и пережил ВОВ в Москве.

Павел Войлошников тоже остался — работал чертежником, а в 1937-м его расстреляли в Иркутске.

Другому нашему участнику олимпийского фехтовального турнира, но на рапирах, — генерал-майору Дмитрию Княжевичу повоевать с красными не довелось. Потомственный дворянин, представитель старого сербского рода был убит в 1918-м — совсем скоро после смены власти. Таких как Княжевич большевики ненавидели более всего.

Выдающийся новатор спорта, родоначальник дзюдо в нашей стране и сооснователь самбо Василий Ощепков тоже имел опыт службы на белых — состоял переводчиком в Сибирской армии Александра Колчака, хотя одновременно имел связь с большевистским подпольем.

В 1920—1930-е годы был одним из успешных спортивных функционеров страны, но все окончилось слишком быстро: арест в ночь на 2 октября 1937-го и внезапная смерть в тюремной камере от сердечного приступа. По официальной версии…

Знаменитый теоретик монархизма, мыслитель, историк, публицист и автор книги об СССР «Россия в концлагере» Иван Солоневич профессионально занимался борьбой, боксом, тяжелой атлетикой, судил футбольные матчи и писал заметки на спортивные темы.

Вынужденно комиссовавшись с фронтов Первой мировой из-за прогрессирующей близорукости, пытался с оружием поддержать летнее выступление генерала Лавра Корнилова на Петроград в 1917 году. После захвата власти большевиками вступил в ряды Белой армии, работал в пропагандистских газетах.

Солоневич не смог эвакуироваться с остатками врангелевцев из-за болезни, оставшись жить в Советской России.

Несколько раз пытался бежать из страны, угодил в СЛОН за участие в контрреволюционной деятельности.

Заключение Солоневича уникально невероятным побегом. Под предлогом организации спартакиады среди заключенных (идея пришлась по душе лагерному начальству) атлет добился широких полномочий, выбил командировку и вместе с сыном бежал в Финляндию. Впоследствии адепт самодержавия проживал в Болгарии, Германии, Аргентине и Уругвае, всюду небезосновательно опасаясь за свою жизнь. И везде ему помогали давние связи, известность в спортивном мире.

Во многом именно спорт уберег Солоневича от расстрела — его знания и опыт перевесили классовую чужеродность…

 Собчак могла через мать получить одобрение на участие в выборах
Известный российский боец рассказал о своей жизни в тюрьме
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России
Третьяк объяснил силу канадцев на примере фотографии Путина
ЦСКА разгромил греческий «Панатинаикос» в матче Евролиги
Назван новый соперник Александра Емельяненко
«Крылья Советов» выбили «Рубин» из Кубка России
СКА повторил рекорд магнитогорского «Металлурга» в ЧР
«Амкар» в серии пенальти победил «Ростов» в матче Кубка России
Спорт-Экспресс
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь