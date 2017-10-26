Спортсмены против Октябрьской революции

Источник: Газета.Ру

Октябрьская революция 1917 года и последовавшая за ней Гражданская война не пощадили едва зародившееся в России сообщество спортсменов. Некоторые из наших пионеров Олимпиад сложили головы еще в Первую мировую войну. Другие показательно не принимали деятельного участия в революционных событиях, после раскола остались жить в стране и попали под жернова сталинских репрессий в конце 1930-х либо умерли в блокадном Ленинграде. Третьи взяли за ориентир ту позицию, которая весь советский период официально считалась «вражеской».

Звезды спорта Российской империи вступали в ряды Белой армии и сопротивлялись большевикам, захватившим власть на 1/6 части суши.

Этим людям пришлось навсегда порвать со своими товарищами по команде. Они сделали выбор, в который верили, и который отстаивали до конца.

К моменту свержения Временного правительства Россия имела опыт выступления на трех Олимпиадах (Игры-1904 в Сент-Луисе наши пропустили из-за дороговизны поездки за океан). В Париже-1900 и Лондоне-1908 спортивную честь страны отстаивали по несколько атлетов. Зато в Стокгольм-1912 уже отправилась внушительная делегация во главе с великим князем Дмитрием Романовым.

Основной защитник футбольной сборной, участник легендарного олимпийского матча с Германией (0:16) Петр Соколов прославился не столько на зеленых полях, сколько в белой контрразведке.

Ярый монархист и бескомпромиссный противник Советов, в 1920-е годы он выявлял агентов ОГПУ среди русской эмиграции в Финляндии, состоял активным членом РОВС.

Соколов призывал к борьбе с большевизмом и во время советско-финской войны. Дожил до преклонного возраста (80 лет), в 1971-м скончался в Швеции, куда был вынужден переехать в конце Второй мировой из-за преследования СМЕРШем.

Чемпион России по фехтованию Владимир Андреев был командирован в Стокгольм в чине капитана лейб-гвардии Волынского полка. На Играх он не снискал особых лавров, но заслужил от Олимпийского комитета Швеции почетную награду за «яркие сабельные бои».

Весной 1918-го Андреев участвовал в легендарном Ледяном походе, в числе 4000 воинов составив элитное ядро Добровольческой армии Антона Деникина. Олимпионик пережил ужасы войны, а после вынужденной эмиграции основал и развивал фехтование в Болгарии.

Участник полуфинала олимпийского турнира саблистов Аполлон фон Грейфенфельс воевал в белых войсках на Севере России. В 1919-м эмигрировал в Англию.

Его сослуживцем был наш серебряный призер Стокгольма в командных состязаниях по стрельбе из дуэльного пистолета с 30 метров Николай Мельницкий.

В Первую мировую медалист служил в авиации, а в Гражданскую успешно применял свои спортивные навыки на Северном фронте под руководством главнокомандующего Евгения Миллера, будущего председателя РОВС. Мельницкий прожил долгую и насыщенную жизнь, завершив земной путь в Париже в 1965 году.

Судьба его партнеров по серебряной команде сложилась иначе.

Георгий Пантелеймонов прошел всю Гражданскую, состоял в частях у Деникина, затем присоединился к Русской армии Петра Врангеля в Крыму. После эвакуации с полуострова жил в эмиграции в Белграде, где и умер в 1934-м.

Амос Каш согласился сотрудничать с новой властью, став одним из первых тренеров-инструкторов советской стрелковой школы, в 1923-м выиграл чемпионат СССР и пережил ВОВ в Москве.

Павел Войлошников тоже остался — работал чертежником, а в 1937-м его расстреляли в Иркутске.

Другому нашему участнику олимпийского фехтовального турнира, но на рапирах, — генерал-майору Дмитрию Княжевичу повоевать с красными не довелось. Потомственный дворянин, представитель старого сербского рода был убит в 1918-м — совсем скоро после смены власти. Таких как Княжевич большевики ненавидели более всего.

Выдающийся новатор спорта, родоначальник дзюдо в нашей стране и сооснователь самбо Василий Ощепков тоже имел опыт службы на белых — состоял переводчиком в Сибирской армии Александра Колчака, хотя одновременно имел связь с большевистским подпольем.

В 1920—1930-е годы был одним из успешных спортивных функционеров страны, но все окончилось слишком быстро: арест в ночь на 2 октября 1937-го и внезапная смерть в тюремной камере от сердечного приступа. По официальной версии…

Знаменитый теоретик монархизма, мыслитель, историк, публицист и автор книги об СССР «Россия в концлагере» Иван Солоневич профессионально занимался борьбой, боксом, тяжелой атлетикой, судил футбольные матчи и писал заметки на спортивные темы.

Вынужденно комиссовавшись с фронтов Первой мировой из-за прогрессирующей близорукости, пытался с оружием поддержать летнее выступление генерала Лавра Корнилова на Петроград в 1917 году. После захвата власти большевиками вступил в ряды Белой армии, работал в пропагандистских газетах.

Солоневич не смог эвакуироваться с остатками врангелевцев из-за болезни, оставшись жить в Советской России.

Несколько раз пытался бежать из страны, угодил в СЛОН за участие в контрреволюционной деятельности.

Заключение Солоневича уникально невероятным побегом. Под предлогом организации спартакиады среди заключенных (идея пришлась по душе лагерному начальству) атлет добился широких полномочий, выбил командировку и вместе с сыном бежал в Финляндию. Впоследствии адепт самодержавия проживал в Болгарии, Германии, Аргентине и Уругвае, всюду небезосновательно опасаясь за свою жизнь. И везде ему помогали давние связи, известность в спортивном мире.