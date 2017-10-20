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09:35 (мск), источник: Новости Перми

В Перми решено сделать лыжероллерную трассу

После жалоб родителей юных лыжников на то, что их дети вынуждены заниматься на кладбищах и автомобильных дорогах, для решения вопроса с лыжероллерной трассой в Перми создана рабочая группа.

Ранее в пермских СМИ появились сюжеты о том, что начинающим лыжникам и биатлонистам в Перми приходится тренироваться на кладбищах, автомобильных дорогах и у недостроенного крематория, поскольку в городе нет лыжероллерных трасс. Три тренировочные дорожки, оставшиеся с советских лет, сейчас заброшены и непригодны для нормальной подготовки к сезону. Проблема касается не только начинающих спортсменов, но и тех, кто активно уже давно выступает на соревнованиях — они тоже тренируются на кладбищах.

Как сообщили в администрации края, для решения вопроса с лыжероллерной трассой в Перми создана рабочая группа. В нее вошли представители краевого мин спорта, городской администрации, спортивной школы и региональных федераций лыжного спорта и биатлона. Состоялось первое совещание, на котором были рассмотрены несколько вариантов размещения трассы и ее характеристики.

В ближайшее время запланирован выезд на потенциальные места размещения для их оценки с точки зрения параметров участков, их доступности, возможности обустройства на них современной трассы для тренировочного процесса и т. д. Наиболее вероятные варианты размещения трассы пройдут согласование со всеми заинтересованными сторонами. Этот список будет представлен губернатору Пермского края Максиму Решетникову, который держит данный вопрос на контроле.

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