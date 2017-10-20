В Перми решено сделать лыжероллерную трассу

Ранее в пермских СМИ появились сюжеты о том, что начинающим лыжникам и биатлонистам в Перми приходится тренироваться на кладбищах, автомобильных дорогах и у недостроенного крематория, поскольку в городе нет лыжероллерных трасс. Три тренировочные дорожки, оставшиеся с советских лет, сейчас заброшены и непригодны для нормальной подготовки к сезону. Проблема касается не только начинающих спортсменов, но и тех, кто активно уже давно выступает на соревнованиях — они тоже тренируются на кладбищах.



Как сообщили в администрации края, для решения вопроса с лыжероллерной трассой в Перми создана рабочая группа. В нее вошли представители краевого мин спорта, городской администрации, спортивной школы и региональных федераций лыжного спорта и биатлона. Состоялось первое совещание, на котором были рассмотрены несколько вариантов размещения трассы и ее характеристики.



В ближайшее время запланирован выезд на потенциальные места размещения для их оценки с точки зрения параметров участков, их доступности, возможности обустройства на них современной трассы для тренировочного процесса и т. д. Наиболее вероятные варианты размещения трассы пройдут согласование со всеми заинтересованными сторонами. Этот список будет представлен губернатору Пермского края Максиму Решетникову, который держит данный вопрос на контроле.