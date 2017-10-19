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09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

По пенальти и домой. Такого матча ещё никогда не было

Баскетбол под дождём, футбол с защитой чужих ворот, 20 автоголов в одной хоккейной игре… Но это самый странный матч в истории спорта.

Суд Европейской гандбольной федерации удовлетворил протест российского клуба «Университет-Нева» по итогам квалификационного матча Кубка ЕГФ с исландским «Хабнарфьордюром». В итоге будет переиграна лишь самая короткая и необязательная часть матча, а именно — серия семиметровых. Вспоминаем и другие странные игры в игровых видах спорта, где что-то пошло не так.

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Гандбол. «Университет-Нева» — «Хабнарфьордюр». 2017 г.

Случилось так, что оба матча клубы выиграли на своей площадке со счётом — 32:27. По регламенту в таком случае необходимо немедленно пробивать серию пенальти, о чём знала бригада судей из Литвы, но не знал технический делегат, горячий финский парень Курт Рогер Шёлунд. Он и предложил сыграть два дополнительных тайма по пять минут, победу в которых одержали исландцы. Российская сторона это решение опротестовала и её заявка была удовлетворена. Вопрос лишь в том, где будут переигрывать серию пенальти. По логике должны в Санкт-Петербурге, где она и должна была состояться, но логика в таких случаях торжествует не всегда.

Футбол. Барбадос — Гранада. 1994

Этот рекорд идиотизма не будет побит никогда. Не знаю чем руководствовались организаторы Карибского Кубка, придумывая такой регламент. В нём было два странных правила. Каждый матч выявлял победителя, пусть даже в дополнительное время или по пенальти. Гол, забитый в овертайме считался за два. Для выхода на Золотой Кубок Конкакаф Барбадосу нужна была победа в два мяча и поначалу команда вела 2:0. Все поменялось за несколько минут до конца матча, когда Гранада один мяч отыграла. Поняв, что времени слишком мало, барбадосцы просто забили мяч в свои ворота, переведя игру в дополнительное время, а на последних минутах ещё отчаянно защищали ворота… Гранады, пытавшейся проделать то же самое. План сработал, и в овертайме Барбадос забил гол за два и решил задачу. После этого странное правило отменили.

Футбол. Грузия — Россия. 2002

Отборочный матч на чемпионат Европы в Тбилиси был неожиданно прерван на 40-й минуте при нулевом счёте по причине отключения света на стадионе «Локомотив». Через какое-то время свет появился, но погас снова, а арбитр принял решение увести команды в раздевалки на перерыв. УЕФА принял решение игру переиграть, но не с момента остановки, а с начала. При этом в переигровке грузины одержали победу 1:0 на том же стадионе, благодаря голу Малхаза Асатиани на 11-й минуте.

Хоккей. «Медвешчак» — «Олимпия». 2012

Перед вступлением в КХЛ хорватский клуб решил громко заявить о себе и провести пару встреч в древнеримском амфитеатре в городе Пула. На старинном сооружении собралось 8000 зрителей и 900 журналистов. Медведи проиграли первый матч 3:2 во многом из-за ужасного качества льда. В сентябре, когда в Хорватии еще тепло, лёд едва доживал до окончания матчей. Игрокам приходилось бороться не столько с соперниками, сколько с трещинами, ямами и лужами, а потому качество игры не могло порадовать зрителей.

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Хоккей с мячом. «Байкал-Энергия» — «Водник». 2017

Чемпионат России по бенди в последнее время упоминается только в случае скандалов. В феврале «Водник» и «Байкал-Энергия» старались друг другу проиграть, чтобы в плей-офф получить соперника послабее. Сначала две трети матча они просто вяло двигались по площадке и не стремились забивать. Затем «Водник» отправил в свои ворота три мяча. Гости ответили девятью голами кряду и успокоились. Как оказалось — рано. За последние минуты игры «Водник» успел отгрузить себе ещё восемь мячей. Возмутивший всю общественность спортивный матч постановили переиграть, а его главных виновников — тренеров команд и лучшего «бомбардира» матча Олега Пивоварова — решили дисквалифицировать.

Теннис. Томас Мустер — Джефф Таранго. 1997

Известный своей эксцентричностью американский теннисист Джефф Таранго устроил на Rolland Garros потрясающее шоу в поединке с королём грунтовых кортов той эпохи австрийцем Томасом Мустером. Сначала он передразнивал стоны соперника во время ударов, а когда судья сделал ему замечание, возмутился: «Почему это ему можно, а мне нельзя?». Затем несколько раз подал по-пионерски, поспорил с судьёй, а закончил всё очередной пародией на Мустера и изображением его «железной походки». Победить это американцу не помогло, зато повеселил публику. Обиженный Мустер после матча отказался пожать руку сопернику.

Баскетбол. «Сиэттл» — «Финикс». 1986

В баскетбол принято играть в закрытых помещениях, но это не значит, что матч не может проходить под дождём. Под напором сильнейшего ливня крыша старенькой арены в Сиэттле дала течь. Игроки скользили на паркете и падали, зрители достали зонты прямо на трибунах, работники арены протирали паркет во время каждого из затянувшихся тайм-аутов, но всё без толку. Терпение арбитра лопнуло, когда дождь усилился, и он был вынужден прервать матч. Ещё час команды ждали у моря погоды, но дождь их не пощадил и так и не дал закончить игру.

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