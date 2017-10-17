Евгений Куйвашев сыграет в теннис в паре с Игорем Левитиным
На 10-летии клуба настольного тенниса УГМК состоится турнир по настольному теннису между випами.
На 10-летии клуба настольного тенниса УГМК состоится турнир по настольному теннису между випами.
Бывший министр транспорта, ныне председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса и
«Почетными гостями и участниками мероприятий станут также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор
Сразу после церемонии открытия на площадке нового зала состоится
Стоит отметить, что в этом году клуб настольного тенниса УГМК празднует 10-летний юбилей. С 1 ноября в новом зале клуба начнет работать секция для 120 детей во возрасте от 6 до 9 лет. Зал станет тренировочной площадкой для теннисистов училища олимпийского резерва № 1, отдельные часы будут выделены для ветеранов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.