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16:05 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Евгений Куйвашев сыграет в теннис в паре с Игорем Левитиным

На 10-летии клуба настольного тенниса УГМК состоится турнир по настольному теннису между випами.

Вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин примет участие в открытии нового зала настольного тенниса клуба УГМК. После торжественной церемонии состоится турнир между випами, в котором примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает во вторник, 17 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

Бывший министр транспорта, ныне председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса и вице-президент Олимпийского комитета Росии Игорь Левитин завтра посетит столицу Урала, чтобы открыть новый зал настольного тенниса клуба УГМК на улице Луначарского.

«Почетными гостями и участниками мероприятий станут также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын», — сообщают организаторы мероприятия.

Сразу после церемонии открытия на площадке нового зала состоится вип-турнир между высокопоставленными гостями клуба. Турнир пройдет в парном разряде по олимпийской системе. Всего в состязаниях между собой будут бороться более 30 политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

Стоит отметить, что в этом году клуб настольного тенниса УГМК празднует 10-летний юбилей. С 1 ноября в новом зале клуба начнет работать секция для 120 детей во возрасте от 6 до 9 лет. Зал станет тренировочной площадкой для теннисистов училища олимпийского резерва № 1, отдельные часы будут выделены для ветеранов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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