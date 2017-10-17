Евгений Куйвашев сыграет в теннис в паре с Игорем Левитиным

Вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин примет участие в открытии нового зала настольного тенниса клуба УГМК. После торжественной церемонии состоится турнир между випами, в котором примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает во вторник, 17 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

Бывший министр транспорта, ныне председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса и вице-президент Олимпийского комитета Росии Игорь Левитин завтра посетит столицу Урала, чтобы открыть новый зал настольного тенниса клуба УГМК на улице Луначарского.

«Почетными гостями и участниками мероприятий станут также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын», — сообщают организаторы мероприятия.

Сразу после церемонии открытия на площадке нового зала состоится вип-турнир между высокопоставленными гостями клуба. Турнир пройдет в парном разряде по олимпийской системе. Всего в состязаниях между собой будут бороться более 30 политиков, бизнесменов и общественных деятелей.