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15:35 (мск), источник: Vesti.kz

Президентский клуб «Астана» подписал меморандум о сотрудничестве с городской Прокуратурой

Сегодня, 13 октября, ПК «Астана» заключил меморандум о сотрудничестве со столичной Прокуратурой.

Как сообщает пресс-служба Президентского клуба, сотрудничество между организациями было заключено с целью популяризации физической культуры и спорта, а также пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи Казахстана.

В рамках заключенного меморандума предусматриваются такие формы взаимодействия, как проведение совместных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и спортивной культуры среди детей и молодежи, а также посещение мероприятий, проводимых клубами ПК «Астана», с целью распространения спортивных принципов и идеалов.

Следует отметить, что ранее спортивные клубы «Астаны» уже проводили подобные мотивационные мероприятия с детьми и подростками. Успешные результаты этих встреч и послужили инициативе заключения официального сотрудничества между Прокуратурой города и Президентским клубом.

Летом текущего года в рамках реализации проекта «Модернизация профилактики подростковой преступности» столичные прокуроры совместно с Президентским клубом «Астана» организовали встречу трудных подростков с лидерами футбольной команды. Спортсмены «Астаны» Дмитрий Шомко и НенадЭрич провели небольшой мастер-класс, а также побеседовали с детьми о значимости спорта, здоровья и правильных жизненных приоритетах в целом.

Исполнительный директор Президентского клуба «Астана» Аманбек Кульчиков отмечает важность такого рода сотрудничества: «Сегодня мы заключили меморандум о сотрудничестве с городской Прокуратурой, и должен отметить, что это очень важный шаг не только для популяризации спорта, но и для развития социальной ответственности. На примере тех встреч, что наши спортсмены проводили ранее с трудными подростками, мы убедились, что спортивные достижения — это очень эффективный инструмент влияния, в хорошем смысле этого слова. В проектах “Астаны” очень много спортсменов, наших, казахстанских, которые вышли из простых семей и добивались своего успеха трудом, упорством и терпением. То есть они на своем примере могут показывать детям, что при правильных приоритетах и постоянном саморазвитии можно стать профессиональным спортсменом. Президентский клуб уже давно отметил важным приоритет развития детско-юношеского спорта, и сейчас мы укрепляем эту позицию и с социальной стороны. Мы ожидаем плодотворного взаимодействия с Прокуратурой города для совместной работы по популяризации спорта и здорового образа жизни».

23 октября текущего года планируется проведение очередной встречи спортсменов футбольного клуба «Астана» с детьми, которые стоят на учете в столичной Прокураторе.

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