Президентский клуб «Астана» подписал меморандум о сотрудничестве с городской Прокуратурой

Исполнительный директор Президентского клуба «Астана» Аманбек Кульчиков отмечает важность такого рода сотрудничества: «Сегодня мы заключили меморандум о сотрудничестве с городской Прокуратурой, и должен отметить, что это очень важный шаг не только для популяризации спорта, но и для развития социальной ответственности. На примере тех встреч, что наши спортсмены проводили ранее с трудными подростками, мы убедились, что спортивные достижения — это очень эффективный инструмент влияния, в хорошем смысле этого слова. В проектах “Астаны” очень много спортсменов, наших, казахстанских, которые вышли из простых семей и добивались своего успеха трудом, упорством и терпением. То есть они на своем примере могут показывать детям, что при правильных приоритетах и постоянном саморазвитии можно стать профессиональным спортсменом. Президентский клуб уже давно отметил важным приоритет развития детско-юношеского спорта, и сейчас мы укрепляем эту позицию и с социальной стороны. Мы ожидаем плодотворного взаимодействия с Прокуратурой города для совместной работы по популяризации спорта и здорового образа жизни».