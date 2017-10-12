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08:27 (мск), источник: Om1.ru

В одном из парков Омска пройдет экстрим-кросс

Жители города смогут испытать свою выносливость и побороться за ценные призы.

В конце месяца, 29 октября на территории Советского парка пройдет II Экстрим-кросс. Участие в этом мероприятии сможет принять любой желающий. Для этого нужно подать заявку и оплатить заявочный взнос.

Длинна трассы составляет 5 000 метром. Как заявили организаторы — особенность пробега состоит в том, что на всей трассе есть затяжные спуски и подъемы, поэтому каждый участник должен объективно оценить свои силы. Линия старта расположена рядом с лыжероллерной трассой. Отметим, что каждый участник забега получит диплом и памятную медаль. Кроме того, у всех участников будет возможность принять участие в лотереи и побороться за ценные призы.

Подробная информация появится в официальной группе в «ВКонтакте».

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