В одном из парков Омска пройдет экстрим-кросс
Жители города смогут испытать свою выносливость и побороться за ценные призы.
Жители города смогут испытать свою выносливость и побороться за ценные призы.
В конце месяца, 29 октября на территории Советского парка пройдет II
Длинна трассы составляет 5 000 метром. Как заявили организаторы — особенность пробега состоит в том, что на всей трассе есть затяжные спуски и подъемы, поэтому каждый участник должен объективно оценить свои силы. Линия старта расположена рядом с лыжероллерной трассой. Отметим, что каждый участник забега получит диплом и памятную медаль. Кроме того, у всех участников будет возможность принять участие в лотереи и побороться за ценные призы.
Подробная информация появится в официальной группе в «ВКонтакте».