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6 октября, источник: ТАСС

WADA вернуло аккредитацию крупнейшей антидопинговой лаборатории США

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сняло частичное приостановление аккредитации лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Об этом сообщает пресс-служба ВАДА.

Источник: AFP 2017

Аккредитация UCLA была частично приостановлена с 14 июня на три месяца.

Лаборатории было запрещено проводить анализы только некоторых определенных веществ или классов веществ. На время приостановки аккредитации все результаты ее тестов заверялись другой аккредитованной WADA лабораторией.

Лаборатория UCLA была одним из двух аккредитованных WADA центров на территории США. Единственная оставшаяся лаборатория, которая отвечала всем требованиям WADA, находится в Солт-Лейк-Сити.

На сайте UCLA указано, что антидопинговый центр университета является крупнейшей лабораторией WADA, она осуществляет 45 тыс. тестов мочи ежегодно.

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