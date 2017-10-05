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Участники российской делегации и иностранные гости смогут пройти уникальный 360⁰ тур в очках виртуальной реальности по инженерным решениям «АРМО-Групп» на объекте «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» и, не покидая пространства выставки, посетить сложный «внутренний организм» стадиона и составляющих его пространств, ощутить весь масштаб инженерных помещений, комплексность проектировочных решений и насладиться эстетикой индустриального дизайна. Подобная презентация объекта будет представлена компанией «АРМО-Групп» впервые — обычно системы жизнеобеспечения здания остаются за кадром.

Визуализация инженерных решений является частью масштабной BIM модели, созданной специалистами «АРМО-Групп» для всех этапов работ на объекте — от проектирования до ввода в эксплуатацию. В сентябре 2017 года «АРМО-Групп» получила федеральную премию PROESTATE AWARDS за проект «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» в номинации «Лучшие инженерные решения рынка коммерческой недвижимости России».

Выставка ЭКСПО РЕАЛ — крупнейшая ежегодная международная выставка коммерческой недвижимости, в рамках которой «АРМО-Групп» примет участие в единой экспозиции правительства Москвы.