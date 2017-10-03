Почти четыре тонны поднял рабочий из Болотного

Команда Виталия Хлусова представляла гиревой спорт — из трех участников было два призера. В соревнованиях всероссийского уровня спортсмен участвовал впервые. На приглашение выступить в составе сборной Новосибирской области отреагировал сразу, увеличил количество тренировок. «Когда я в последний раз выступал на сельских играх, мы были чемпионами. И больше я гирями не занимался. Тренировался для души — зайду в зал, часок-другой покидаю. А здесь за область нужно выступать, требуется хороший результат», — рассказал корреспонденту VN.ru Виталий Хлусов.

По дисциплине «толчок гири» он набрал 150 очков. Время стандартное — десять минут, вес гири — 24 килограмма. До собственного рекорда на сельских играх не хватило всего двух подъемов.

За сборную Новосибирской области выступили три гиревика — двое мужчин и женщина. В своих весовых категориях мужчины заняли вторые места. Виталий Хлусов выступал в категории +95кг. Его общий результат по двум дисциплинам «толчок гири» и «рывок» — 238,5 очков. Тренируется спортсмен самостоятельно — по два часа три раза в неделю. Участвует в соревнованиях за команды предприятий, района и области.

Во Всероссийской спартакиаде среди трудящихся приняли участие 42 команды со всей России. Впервые она прошла в 2012 году в Москве на Красной площади, тогда участников было в два раза меньше. Со временем проект увеличил свою географию и количество команд. Новосибирская область выставила команды по девяти дисциплинам из десяти и заняла 14 место.

Добавим, что в гиревом спорте жители Новосибирской области показывают высокие результаты. Так, в состязаниях по традиционным видам спорта лучшими оказались гиревики из Черепановского района. Чтобы доказать это, они приняли участие в соревнованиях в Калужской области. Отличилась 20-летняя спортсменка Анастасия. Девушка весом до 58 килограммов сделала 126 рывков с 16-килограммовой гирей.