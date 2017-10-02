В Омске открыта регистрация на Рождественский полумарафон

Новый беговой сезон серии забегов «Сибирский международный марафон» откроется 7 января на Рождественском полумарафоне. Регистрация участников уже доступна. Об этом сообщает официальный сайт марафона.

Двадцать седьмой Рождественский полумарафон стартует 7 января 2018 года на Соборной площади. Организаторы предлагают участникам на выбор три дистанции:

3.5 км — для любителей бега без возрастных ограничений;7 км — для более опытных бегунов в возрасте 14 лет и старше;21.1 км — дистанция для подготовленных бегунов в возрасте 16 лет и старше;.

Первый этап регистрации завершится 31 октября 2017 г. Более подробную информацию об условиях регистрации можно узнать по телефону 24−25−67 или на сайте www.runsim.ru в разделе «Регистрация». О допуске к забегу можно подробнее посмотреть здесь.