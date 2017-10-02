Пермская спортсменка победила в забеге на небоскреб в Дубае

Все 35 этажей местного отеля Hilton она преодолела с результатом 4 минуты 29 секунд — на 43 секунды быстрее, чем участница, ставшая второй. В абсолютном зачете Наталья стала пятой из 125 участников, уступив лишь четырем спортсменам-мужчинам.

— Это мой восьмой забег на небоскреб, — рассказывает Наталья. — В этом здании бежала впервые, поэтому сравнить результат не с чем. Но в любом случае, это отличная возможность потренироваться, отработать новые спортивные навыки и техники. Хотя бег по ровным и живописным поверхностям мне все же нравится больше.

По ее словам, забег был благотворительный. В результате было собрано 50 000 дирхам для Rachid center, которые будут направлены для людей с ограниченными физическими особенностями. В дальнейших планах у пермячки, которая сейчас занимается тренерской работой в Арабских Эмиратах, покорение небоскребов в Японии и Китае.

— Этот забег я рассматривала как разминку. Скоро я поеду в Азию: в октябре у меня забег в Шанхае, в ноябре в японской Осаке и в декабре в Гонконге, — уточнила она.

Напомним, в январе нынешнего года пермячка стала второй в забеге на 64-этажную высотку Almas Tower в Дубае. А два года назад выиграла ультрамарафон в Сахаре.