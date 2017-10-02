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2 октября 2017, 7:45 | Прочие | Комсомольская правда

В Уфе «Кросс Наций» пробежал 76-летний бегун

Он стал самым старшим участником забега.

Накануне днем, 1 октября, в столице Башкирии прошел «Кросс Наций», поучаствовать в котором пришли около трех тысяч человек.

Председатель комитета по физической культуре и спорту района Леонид Ильин отметил, что к соревнованиям допускались все желающие, у которых была физическая готовность к кроссу, врачебный допуск и договор со страховой компанией.

Самым старшим участником забега стал 76-летний Анатолий Крюков, он пришел пробежать два километра, и за это был награжден памятным призом.

— Мы, как и другие жители нашей страны, принимаем в кроссе активное участие и показываем отличные достижения — как по массовости, так и по спортивным результатам, — отметил глава администрации.
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