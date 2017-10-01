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https://sport.mail.ru/news/others/31186084/
1 октября 2017, 20:41 | Прочие | Om1.ru

Омский силач Шивляков получил травму на чемпионате мира в Англии

Несмотря на разрыв бицепса, омич со своей командой завоевал пятое место.

В Манчестере завершился чемпионат мира по становой тяге, на котором в составе российской сборной выступал омский стронгмен Михаил Шивляков. Россияне вернулись домой с 5-м местом, что омич назвал фантастическим результатом. Однако сам он получил травму — разрыв бицепса.

По словам Шивлякова, теперь ему предстоит операция.

— Не смотря на разрыв бицепса руки… мы 5 место, это фантастика!) Русские не сдаются!!! Теперь на операцию и… Всем Здоровья и Удачи, — написал стронгмен на своей странице во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены).
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