Омский силач Шивляков получил травму на чемпионате мира в Англии
Несмотря на разрыв бицепса, омич со своей командой завоевал пятое место.
В Манчестере завершился чемпионат мира по становой тяге, на котором в составе российской сборной выступал омский стронгмен Михаил Шивляков. Россияне вернулись домой с 5-м местом, что омич назвал фантастическим результатом. Однако сам он получил травму — разрыв бицепса.
По словам Шивлякова, теперь ему предстоит операция.
— Не смотря на разрыв бицепса руки… мы 5 место, это фантастика!) Русские не сдаются!!! Теперь на операцию и… Всем Здоровья и Удачи, — написал стронгмен на своей странице во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены).
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